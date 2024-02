Închisoare și daune de 70.000 de euro pentru cei care au înjunghiat o tânără, în scara unui bloc de pe strada Minerilor

Judecătoria Târgu Jiu a pronunțat luni, 5 februarie, o primă sentință pentru un bărbat și o femeie care în toamna anului 2022 au atacat o tânără cu cuțitul și au rănit-o. Întâmplarea s-a petrecut chiar la orele dimineții, într-o scară de bloc din municipiu.

În septembrie 2022 un caz extrem de grav petrecut într-o scară de bloc de pe strada Minerilor din Târgu Jiu a șocat opinia publică! O tânără a fost atacată și înjunghiată cu un cutter de persoane necunoscute. După comiterea faptei, atacatorii au fugit, iar victima, deși rănită, a reușit să ajungă în propriul apartament și să ceară ajutor mamei sale. Ulterior, tânăra, atunci în vârstă de 27 de ani, a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, a fost supusă la mai multe intervenții chirurgicale, și, din fericire, a scăpat cu viață. În urma atacului, tânăra a suferit răni la nivelul feței, membrelor superioare și inferioare. Oamenii legii au reușit să dea de urma făptașilor, constându-se faptul că era vorba despre un bărbat și o femeie, iar întregul atac a fost premeditat. ,,Din ansamblul materialului probator administrat în cauză rezultă următoarele: în seara zilei de 09.09.2022, ora 19:00, persoana vătămată P.M.L s-a deplasat la locul său de muncă, respectiv sala de jocuri (…) de unde a ieşit în dimineaţa zilei de 10.09.2022, în jurul orei 08:00. La ieşirea din program, aceasta s-a deplasat cu un autoturism în regim taxi până la domiciliu. În momentul în care persoana vătămată a intenţionat să intre în scara blocului, a observat un cuplu format dintr-o femeie şi un bărbat, care se ţineau în braţe. Aceasta a trecut pe lângă cuplul respectiv şi, imediat, a fost lovită cu pumnul de inculpatul C.T.F, căzând. Ulterior loviturii, persoanei vătămate i-au fost aplicate mai multe lovituri cu picioarele de către inculpata C.E. După aplicarea loviturilor de către inculpata C.E, persoana vătămată a declarat că, prima persoană menţionată, respectiv inculpatul C.T.F, i-a aplicat mai multe lovituri la nivelul feţei, a membrelor superioare şi a coapsei stângi, folosind un corp tăietor”, se preciza în raportul procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

Daune morale de zeci de mii de euro

Cei doi inculpați au fost ulterior trimiși în judecată, iar procesul a început în primăvara anului trecut, la Judecătoria Târgu Jiu. La începutul acestei săptămâni, mai precis pe 5 februarie, magistrații Judecătoriei Târgu Jiu au pronunțat sentința pentru bărbatul și femeia acuzați de vătămare corporală. Prin sentința emisă, bărbatul a primit 7 ani de închisoare în regim de detenție, iar femeia s-a ales cu o pedeapsă de închisoare cu suspendare. De asemenea, cei doi inculpați sunt obligați să achite tinerei pe care au atacat-o suma de 70.000 de euro daune morale. ,,În baza art. 194 alin. (2) rap. la alin. (1) lit. c) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen., condamnă pe inculpatul C T-F la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, în regim de detenţie. În baza art. 72 alin. (1) C.pen., deduce din durata pedepsei perioada reţinerii din data de 11.09.2022, ora 18:40 până la data de 12.09.2022, ora 18:40, precum şi perioada arestului la domiciliu, începând cu data de 13.09.2022 până la data de 28.12.2022. (…) În baza art. 194 alin. (2) rap. la alin. (1) lit. c) C.pen., condamnă pe inculpata C E , la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală. În temeiul art. 91 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform dispoziţiilor art. 92 alin. (1) şi (2) C.pen., ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. (…) În baza art. 93 alin. (3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 120 zile în cadrul UAT Scoarța sau în cadrul Şcolii Gimnaziale Scoarţa. (…) În temeiul art. 397 alin. (1) C.proc.pen. rap. la art. 25 alin. (1), art. 19 alin. (1), (2) și (5) C.proc.pen. rap. la art. 1349 alin. (1) și (2) C.civ., art. 1357, art. 1381 și art. 1382 C.civ., admite acțiunea civilă exercitată de partea civilă P L M și obligă inculpații, în solidar, la plata către aceasta a sumei de 1770 lei, cu titlu de daune materiale, precum și a sumei de 70000 euro, cu titlu de daune morale (…) În baza art. 112 alin. (1) lit. b) C.pen., dispune confiscarea specială a cutter-ului folosit la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală.” Sentința însă nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

