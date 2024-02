Încătușați în ancheta luptelor ilegale de câini din Moldova!

Un tânăr din Târgu Jiu și alți doi amici de-ai săi din Mehedinți au ajuns în spatele gratiilor pentru 24 de ore în dosarul deschis de polițiștii gorjeni la începutul anului cu privire la luptele ilegale de câini din Republica Moldova în care aceștia erau implicați.

Răzvan Dodoacă este gorjeanul care și pe conturile de socializare prezintă câini de luptă pe care îi crește și cu care se mândrește, dar care acum i-au adus o pereche de cătușe. Luna trecută el a fost reținut de polițiștii din Moldova pentru 72 de ore, fiind ridicat alături de alți indivizi care participau cu câinii lor la luptele organizate în apropiere de Chișinău.

Acum, și polițiștii din Gorj, împreună cu procurorul de caz, par să fi strâns suficiente probe pentru a-i fi reținut pentru o perioadă de 24 de ore, dar nu suficient cât judecătorii să fie convinși să emită mandate de arestare preventivă pentru Dodoacă și amicii săi. „La data de 6 februarie 2024, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj – Biroul pentru Protecția Animalelor au dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore față de 3 persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de „organizarea de lupte între câini, pregătirea lor în acest sens și participarea cu câinii la astfel de lupte” și „schingiuirea animalelor”. Bărbații cu vârste cuprinse între 29 și 54 de ani au fost introduși în Centru de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, iar în cursul zilei de 7 februarie, au fost prezentați Judecătoriei Târgu Jiu cu propunere de arestare preventivă, însă, prin încheierea instanței, judecătorul de drepturi și libertăți a respins propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. În cauză, a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile, perioadă în care, persoanele vizate au obligativitatea de a nu mai crește și îngriji exemplare canine”, a transmis IPJ Gorj.

La instanță, lista infracțiunilor care le sunt puse în cârcă celor trei inculpați este lungă. Gabriel Răzvan Dodoacă, Emil Mihai Stoica și Constantin Văidianu nu au scăpat complet de emoții pentru că procurorii pot contesta decizia de plasare a lor sub control judiciar, iar o instanță superioară are posibilitatea să îi trimită pe cei trei din nou în spatele gratiilor. „Respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Jiu în dosarul de urmărire penală nr. 4620/P/2023 cu privire la inculpatul DRG, cercetat pentru săvârşirea infracțiunilor de organizarea de lupte între câini, pregătirea în acest scop, precum și participarea cu câini la astfel de lupte, în formă continuată, (…) (10 acte materiale) și schingiuirea animalelor, (…) (6 acte materiale)”, a decis instanța în cazul lui Dodoacă, verdictul fiind asemănător și pentru ceilalți doi prieteni ai acestuia din Mehedinți. Plasarea lor sub control judiciar presupune respectarea unor condiții, inculpații fiind obligați să fie mereu la dispoziția anchetatorilor, să nu ia legătura cu martorii sau inculpații din dosar și, printre altele, să își justifice sursele de existență.

Gelu Ionescu