Încă o termocentrală a CEO, în rezervă de capacitate! Compania pune în loc niște societăți nefuncționale, dar care au șefi cu indemnizații consistente

Singurul grup energetic pe cărbune funcțional de la SE Ișalnița va intra în rezervă de capacitate de la 1 ianuarie 2024, potrivit Planului de restructurare revizuit al Complexului Energetic Oltenia. Ce pune compania energetică în loc? O societate, CCGT Power Isalnița SA, la care este parteneră cu 59,9%, înființată pentru construirea unei centrale electrice pe gaze naturale, nefuncțională, dar la care se plătesc indemnizații de 8.000 de lei net, pentru trei persoane din Consiliul de Administrație și salarii consistente pentru doi directori. La Turceni, situația e oarecum similară: grupul nr. 4 intră în rezervă de capacitate, conform aceluiași document, iar CEO pune în loc două societăți nefuncționale Parc Fotovoltaic Turceni SA și Centrala în Ciclu Combinat (CCCG) Turceni SA, la care indemnizațiile administratorilor sunt identice.

Într-un așa numit ,,Raport de mandat”, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, arăta, luna trecută, că în perioada imediat următoare ,,vor fi declanșate procedurile de achiziție pentru contractarea serviciilor de inginerie, construcție și punere în funcțiune a noilor capacități. Pentru România acest lucru este important întrucât va obține acces rapid la mai multă energie curată pentru toți românii. Avem șanse ca până la finalul anului următor să punem în funcțiune capacități de 735 MW putere instalată. Pentru Complexul Energetic Oltenia este important întrucât compania se modernizează și face trecerea de la cărbune la energie verde, beneficiind de noi surse de venit și de pregătirea angajaților pentru un nou viitor”. În realitate, doar un lucru e cert: calendarul de închidere a capacităților pe lignit, așa cum a fost prezentat în Planul de restructurare revizuit al CEO. La finele acestei luni, mai precis 31 decembrie este ultima zi de funcționare a grupului pe lignit de la Ișalnița. Începând cu 1 ianuarie acesta trece în rezervă de capacitate. Ce pune în loc compania energetică e greu de spus. Societatea Alro SA a fost selectată de către CE Oltenia pentru a construi împreună centrala electrică pe gaze naturale de la Ișalnița, cu o capacitate de 850 MW.

Cota CE Oltenia deținută din capitalul social este de 59,9% și Alro SA 40,1%. Noua societate se numește CCGT Power Isalnița SA și a fost înmatriculată pe 15 septembrie a.c., dar e nefuncțională. Totuși, șefii acesteia, directorul general Iulian Butnaru și directorul financiar Constantin Bălășoiu, primesc salarii consistente. Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație ajung la 8.000 de lei, net, lunar. Oficialii din energie avansează anul 2026 pentru punerea în funcțiune a centralei pe gaze. Un termen nerealist, în condițiile în care, într-un document oficial, ,,Memoriu de prezentare”, efectuat de o firmă specializată, Unitatea de Suport pentru Integrare SRL, pentru CEO, se precizează că durata de execuție a lucrărilor ,,de la data ordinului de începere a execuției lucrărilor dat de beneficiar, până la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor contractate este de 64 de luni”. Cu alte cuvinte, dacă ordinul de începere a lucrărilor ar fi dat astăzi, 14 decembrie 2023, centrala pe gaze de la Ișalnița ar putea fi pusă în funcțiune cel mai devreme în aprilie 2029! La Turceni, situația e aproape identică. Unul dintre grupuri intră în rezervă la 1 ianuarie 2024. Se știe doar că societatea nou înfințată CCCG TURCENI SA, la care sunt acționari CEO și Tinmar Energy pentru construirea unei centrale electrice cu ciclu combinat pe bază de gaz natural, de aproximativ 475 MW, la Turceni pentru o finanțare de peste 165 milioane euro, a fost înființată în luna februarie a acestui an și are niște șefi plătiți cu 8.000 de lei net, lunar, iar aceștia au mandate până în februarie 2025. Despre cealaltă societate din zonă, Parc Fotovoltaic Turceni SA se știe că va construi un parc fotovoltaic pe depozitele închise de cenuşă şi zgură din SE Turceni și că, la jumătatea lunii iulie a acestui an, au fost semnate contractele de finanțare. Despre contractarea serviciilor de construire a acestor capacități nu se știe absolut nimic!

Claudiu Matei