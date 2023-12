Grupă accesibilă la EURO

Naționala de fotbal a României și-a aflat adversarii de la EURO 2024. Tricolorii au fost repartizați în Grupa E, alături de Belgia (din urna 1), Slovacia (din urna 3) și câștigătoarea Play-off-ului B. Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune 4 locuri trei din toate cele 6 grupe EURO 2024.

Naționala României va avea următorul program în Germania:

– 17 iunie: ROMÂNIA – Play-off B (Munchen, 16:00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19:00);

– 22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22:00);

– 26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00).



Componența celorlalte grupe EURO 2024

Grupa A: Germania, Scoția, Ungaria, Elveția

Grupa B: Spania, Croația, Italia, Albania

Grupa C: Slovenia, Danemarca, Serbia, Anglia

Grupa D: Play-off A, Țările de Jos, Austria, Franța

Grupa F: Turcia, Play-off C, Portugalia, Cehia

Ce echipe pot participa la EURO prin play-off

În martie anul viitor vom afla și ultimele 3 echipe naționale participante la Campionatul European. Acestea se vor califica după următorul format:

Play-off A (semifinale): Țara Galilor – Finlanda, Polonia – Estonia.

Play-off B (semifinale): Bosnia și Herțegovina – Ucraina, Israel – Islanda.

Play-off C (semifinale): Georgia – Luxemburg, Grecia – Kazahstan.

Semifinalele play-off-ului se vor juca, într-o singură manșă, pe 21 martie 2024, iar finalele, tot într-o singură manșă, pe 26 martie 2024.

,,Obiectivul nostru este să mergem mai departe, să trecem de aceasta grupă. Vom continua să muncim ca și până acum, avem drumul nostru, șansa noastră, și împreună, cu unitate și încredere, am demonstrat că putem realiza multe lucruri frumoase. Nu va fi ușor, indiferent de echipa care va veni din play-off. Este Campionatul European și toate formațiile de aici sunt valoroase”, a declarat selecționerul Edward Iordănescu. Tragerea la sorți a avut loc sâmbătă, la Hamburg.

Cătălin Pasăre