Găman a vorbit despre ,,presiunea” de la Gilortul: ,,Trebuie să demonstrăm”

Gilortul Târgu Cărbunești vrea să se revanșeze după primul eșec din play-off, 0-1 cu Filiași. Atunci, gorjenii au considerat că nu au meritat să piardă, dar acum echipa lui Mario Găman trebuie să facă un meci aproape perfect pentru a câștiga la Severin. În fața lor stă Viitorul Șimian, iar antrenorul oaspeților știe că orice punct pierdut poate cântări decisiv în lupta pentru baraj. Cu toate acestea, tehnicianul consideră că nu există presiunea obiectivului pentru Gilortul, ci trebuie să existe doar dorința echipei de a-și depăși statutul. ,,Urmează o deplasare dificilă, dar mergem să ne jucăm șansa și să demonstrăm că nu ne-am spus ultimul cuvânt. Sperăm ca după cele 90 de minute să plecăm cu punct sau puncte. Mi-aș dori victoria, pentru că Filiași s-a dus la 4 puncte distanță și orice pas greșit contează foarte mult în economia clasamentului. Am vorbit cu băieții și le-am transmis că nu vreau să intervină automulțumirea. Chiar dacă am ajuns în play-off, trebuie să demonstrăm aici că suntem o echipă bună. Am încredere în ei și toți vrem să ștergem cu buretele ceea ce s-a întâmplat la Filiași. Trebuie să fim mai atenți în fața porții, mai oportuniști și atunci scorul nu are cum să nu fie în favoarea noastră. Presiunea poate fi doar din dorința ca fiecare să obțină mai mult de la el. Din partea conducerii nu există așa ceva și noi trebuie să ne bucurăm că am ajuns aici și să demonstrăm pe teren că suntem o echipă cu potențial pentru un loc de baraj”, a afirmat Găman. Siewe, Gheorghe și Bucur sunt incerți pentru jocul de astăzi. Partida începe la ora 15.00.

Cătălin Pasăre