«GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI. VALORI ROMÂNEŞTI DE ANVERGURĂ MONDIALĂ»(X) – Profilul academic al Doamnei Prof. univ. dr. ELENA ZAMFIR Cercet. șt. I, la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, de pe lângă Academia Română

După absolvirea studiilor gimnaziale şi liceale cu o serie de rezultate strălucite, în perioada 1961 – 1966, a urmat Facultatea de Filosofie din cadrul Universității din București, iar, în anul al doilea de facultate a obţinut o bursă de merit de excepție, pe țară, foarte consistentă material, similară cu un salariu de cadru didactic universitar. A fost absolventa Facultatăţii, ca şefă de promoţie, alegând prin repartiție guvernamentală, un post în învățământul superior la Academia de Studii Economice, având ulterior o carieră impresionantă și ocupând poziții și funcții importante de-a lungul celor aproape șase decenii de activitate în mediul academic.

Prof.univ.dr. Elena Zamfir este o personalitate remarcabilă în domeniul sociologiei și al politicii sociale

După 1990, Prof. dr. Elena Zamfir a trecut prin concurs la Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (conferențiar și profesor), devenind şef la catedra de Asistenţă Socială şi Psihologie Socială a Universităţii din Bucureşti timp de 18 ani, din 1991-2009 și conducător de doctorat începând cu anul 1994, director al Școlii doctorale de Sociologie din 2004-2009. Din anul 2009, Elena Zamfir este profesor universitar doctor, cercetător ştiinţific principal I la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV), Academia Română, Bucureşti și conducător de doctorat în Sociologie. Studiile științifice teoretice şi metodologice au vizat teme majore de specializare: strategii de dezvoltare socială în contextul tranziției, propuneri pentru o strategie a reformei sistemului de protecţie socială a familiei şi copilului și a serviciilor de asistenţă socială în România, funcțiile sociale ale statului, modelul schimbării/dezvoltării sociale în perioada tranziției, evaluarea politicilor sociale, analiza problemelor de ordin etnic-social şi economic a populaţiei de romi, relaţia dintre romi şi populaţia majoritară în tranziţie, tipuri de sărăcie în România și propuneri de sprijin pentru grupuri vulnerabile, calitatea vieţii şi stil de viaţă, sistemul de indicatori ai calităţii vieţii (obiectivi și subiectivi), relația dintre fericire și calitatea vieții, cultura libertății versus cultura tăcerii, sisteme de valori ale culturii opresive şi ale culturii participării şi libertăţii, determinism şi libertate, o analiză originală a relaţiei dintre determinism şi libertate în comportamentul uman, valori morale și stiluri de viață, elaborarea unei tipologii a tendinţelor de evoluţie a relaţiilor interpersonale în societatea modernă (modelul organic şi modelul mecanicist ), dinamica grupului şi schimbări ale comportamentului în grup, aspecte metodologice şi epistemologice în ştiinţele sociale, analiza epistemologică a structuralismului şi a funcţionalismului în sociologie şi antropologia culturală, deci, o arie problematică impresionantă, care spune aproape totul despre personalitatea domniei sale! A participat de la începutul carierei universitare la cercetări sociologice empirice de teren, legate de procese de industrializare şi urbanizare, procese socio-culturale, procese ale sociologiei mass-media, cercetări asupra calităţii vieţii, cercetări asupra stilului de viaţă studenţesc, politici sociale privind familia şi copilul în România, situaţia socio-economică a populaţiei de romi în România, evaluarea nevoilor în asistenţa socială, tipuri personalizate de servicii de suport în asistenţa socială, surse ale excluziunii sociale şi suport pentru incluziune şi multe altele! A avut numeroase stagii de specializare, documentare, profesor visiting (SUA și Grecia) în SUA, Anglia, Olanda, Norvegia, Suedia, Spania. Italia, Franța, Luxembourg, Grecia, Japonia, Canada, Austria, Elveția, Republica Dominicană, SriLanka, Maroc, China în domeniul politicilor sociale, managementul serviciilor de asistenţă socială, construcție instituțională în servicii de asistență, forme de suport pentru grupuri vulnerabile. Se poate afirma cu certitudine că, Prof.univ.dr. Elena Zamfir este o personalitate remarcabilă în domeniul sociologiei și al politicii sociale, cu o carieră impresionantă și cu o vastă experiență în cercetare și coordonare de proiecte internaționale.

O strălucită carieră în mediul universitar, în viaţa socială şi în cercetarea ştiinţifică de nivel academic!

Prin afirmarea științifică în plan internațional se remarcă în: coordonarea unor cercetări naționale și internaționale de tip empiric realizate de echipe interdisciplinare de cercetători români dar și străini, unele pe eșantioane naționale, altele pe sfere sectoriale, desfășurate pe bază de proiecte majore naționale și internaționale, prin coordonarea unor colective largi de cerecetare sociologică și interdisciplinară centrate pe teme de politici sociale cu deschideri către concluzii pragmatice pentru decidenții politici în servicii și forme de suport în asistența socială din România, analiza situației social-economice a familiei și copilului în România, starea socială a populației de romi (Lucrarea «Țiganii între ignorare și îngrijorare», o premieră în analiza sociologică a situației socio-economice a romilor, citată pe google academic de peste 400 de ori). A cercetat situația social-economică și orientările culturale ale intelectualității rome, situația socială a persoanelor cu dizabilități și încadrarea lor pe piața muncii, starea tinerilor minori care părăsesc sistemul instituţional de protecție, tineri neintegrați și fenomenul copiilor străzii, despre egalitatea de gen în România, un studiu internaţional. A coordonat numeroase proiecte de cercetare internaționale (peste 20) în calitate de coordonator naţional sau internaţional, finanțate de: Guvernul olandez, TEMPUS, USAID, Banca Mondială, DIFID, Comisia Europeană, ILO, ONU, PHARE etc. pe probleme de politici sociale și asistență socială! Între 2003- 2010 -expert în reţeaua europeană de universităţi / 30 de universităţi) de pe lângă Comisia Europeană, Departamentul Politici Sociale în domeniul Oportunităţi şi egalitate de şanse. A participat în Consiliul Europei, ca expert de țară pentru fixarea standardelor profesiei de asistent social cu studii superioare, este expert guvernamental și vicepreședinte în programul internațional «Managementul transformărilor sociale» din Direcția de Științe sociale-UNESCO, Paris (1999-2005); director al Agenției Naționale «Socrates» – Ministerul Educației Naționale- Direcția de Integrare Europeană (1996 – 1998), a îndeplinit funcţia de Director General al Direcției Generale pentru Integrare Europeană și Relații Internaționale din Ministerul Educației si Cercetării (2001-2005), UNESCO, Paris: Programul «Management of Social Transformations» (MOST). Doamna Elena Zamfir este autoare a peste 45 de cărți/volume (11 ca unic autor, apoi 34 coordonator principal, autor și co-autor) din care 8 lucrări publicate în străinătate în calitate de co-autor, 2 cărți în străinătate ca și coordonator principal și autor, peste 90 de studii (din care peste 20 indexate ISI cu factor mare de impact, publicate în volume din străinătate: SUA, Canada, Japonia, Anglia, Belgia, Italia, Germania). A prezentat comunicări științifice, prin participare panel, intervenţii, keynote speaker la Congrese internaționale în străinătate (1994 Washingthon DC. Congresul Asociației asistenților sociali din SUA, 1996 la -New York sesiunea generală ONU pentru politici de asistență socială, 2003 la Montreal-Canada, Congresul Internațional pe teme de educație, moderator şi președinte de secţiuni specializate la peste 35 Congrese, Conferințe naționale și internaționale, autor și co-autor la peste 20 de rapoarte de cercetare naționale și internaționale, autor a peste 30 de cursuri universitare și doctorale. Pentru activitatea ştiinţifică şi didactică, D-na Prof. Elena Zamfir a primit numeroase distincții, diplome si premii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, printre care de: Doctor Honoris Causa la 5 Universități din țară: Universitatea de Stat din Oradea (2003), Universitatea de Vest din Timişoara (2006), Universitatea «Andrei Şaguna» (Constanţa-2009), Universitatea de Stat din Craiova (2010), Universitatea «Constantin Brâncuşi» Târgu-Jiu, împreună cu domnul Cătălin Zamfir, (6 iunie 2014), Premiul Academiei Române «Dimitrie Gusti», Premiul Consorţiului Universitar American pentru coordonarea masterului internațional, Îndemnizația de merit a Academiei Române (2016) şi multe, multe altele, care încununează o strălucită carieră în mediul universitar, în viaţa socială şi în cercetarea ştiinţifică de nivel academic!

