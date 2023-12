«GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI. VALORI ROMÂNEŞTI DE ANVERGURĂ MONDIALĂ» (III) – Constantina Diţă, campioană olimpică la maraton, multiplă campioană mondială şi naţională la atletism (gorjeancă)

În suita biografiilor prestigioase care au onorat festivitatea intitulată: «GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI. VALORI ROMÂNEŞTI DE ANVERGURĂ MONDIALĂ», desfăşurată la începutul lunii noiembrie 2023, în Sala Filarmonicii «Oltenia» din Craiova, cu prilejul decernării medaliei «Români în elita mondială» şi lansarea volumului cu acelaşi titlu, coordonat de către domnul prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, înscriem la loc de mare cinste numele unei alte gorjence inclusă la secţiunea: «Sport și performanțe de top», o fiinţă modestă şi demnă de atenţie, de pe valea Gilortului, sportiva Constantina Diţă, campioană olimpică la maraton, multiplă campioană mondială şi naţională la atletism, Președinta Asociației Clubului Sportiv «Constantina Diță», Fondator «Bucharest International HalfMarathon&10k Familie». Constantina Diță s-a născut la 23 ianuarie 1970, în satul Spahii, din comuna Turburea, județul Gorj, «într-o familie frumoasă și numeroasă», după cum afirma aceasta, fiind șase vlăstare în această familie. La vârsta de 14 ani și-a pierdut tatăl, mama sa asigurând buna îngrijire și creșterea celor șase copii cu mari eforturi, deci, o fiinţă minunată care a plecat la Domnul în anul 2019. În satul său natal, pe atunci tânăra fată a cunoscut ceea ce înseamnă universul rural, prin prisma greutății muncilor agricole și a nevoilor gospodărești, a relațiilor de familie și de vecinătate, a trebuințelor cu care se confruntă permanent locuitorii satelor noastre, care nu dispun de confortul minim specific vieții urbane. De aceea, putem aprecia că mediul de viață comunitar, bazat pe legături strânse între oameni, pe duritatea și rigurozitatea executării la timp a muncilor agricole, împreună cu valorile familiale, au avut un impact semnificativ asupra formării și dezvoltării sale, conferindu-i încredere în sine, respect pentru muncă și tenacitate.

,,Munca pe care o făceam pe acasă și pe lângă casă și mersul pe jos până la şcoală m-au ajutat mai târziu să fiu ceea ce am devenit”!

Constantina Dița are un băiat, care trăiește în S.U.A., iar restul familiei se află în România. A fost căsătorită cu Valeriu Tomescu, cel care i-a fost şi antrenor. După cum ea însăşi mărturisește într-unul dintre interviurile acordate Revistei «Femei de 10», publicat la 1 mai 2022, Constantina Diță spune că a avut «copilăria frumoasă a unui copil de la țară, care făcea de toate. Iar unul din jocurile preferate era șotronul». Ea însăşi consideră că dominanta personalității sale este încrederea în propriile puteri, dobândită în condițiile specifice ale vieții de la țară, pentru că o spune atât de sugestiv: ,,O să râdeți, dar munca pe care o făceam pe acasă și pe lângă casă și mersul pe jos până la şcoală m-au ajutat mai târziu să fiu ceea ce am devenit”, mărturisea marea sportivă. În egală măsură, constatăm că și familia sa numeroasă a reprezentat un suport moral trainic și durabil, din care și-a extras energiile necesare mobilizării în vederea participării la activități competiționale de vârf. Aceasta explică forța și tenacitatea de care a dat dovadă pentru a reuși în diverse împrejurări, prin faptul că sunt «o moștenire de familie», combinată cu «foarte multă muncă». În opinia sa, caracteristicile unei «femei de nota 10» sunt următoarele: să fie foarte ambițioasă, luptătoare, muncitoare – ca să obțină succesul, corectă, organizată, competitivă, puternic motivată și super-energetică. În perioada 1984–1989, tânăra Constantina a urmat cursurile Liceului Industrial din localitatea natală Turburea, şcoală cu un profil petrolier, unde și-a descoperit calitățile atletice și pasiunea pentru sportul de performanță, chiar din ultimul său an de liceu. Mai târziu, valorificând pasiunea și potențialul ei în domeniul atletismului, Constantina a urmat studiile superioare la Facultatea de Educație Fizică și Sport «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, între anii 2000 și 2005, specializându-se în atletism. Aici a dobândit pregătirea teoretică și modalitățile practice de acțiune, spiritul competitiv, esențiale în sport, care i-au permis nu doar să concureze la nivel înalt, ci, să contribuie la formarea și dezvoltarea altor sportivi, precum și la organizarea de evenimente sportive de anvergură. Constantina Diță, recunoscută ca o atletă de performanță, fiind multiplă campioană națională și balcanică, dar și medaliată la competiții pe plan internațional, pentru realizările sale sportive și-a dedicat, de asemenea, timpul și efortul pentru a încuraja participarea la sporturi de masă în România. Dar, viziunea sa nu se limitează la sport, deoarece, fiind sensibilizată de cauzele sociale, Constantina a colaborat cu diverse organizații caritabile locale, alocând o parte din venituri unor entități precum «Comitetul Paralimpic Național România», «Habitat for Humanity», «Pachamama» sau «100 Km Walk». Acest angajament arată cât de important este pentru campioană să aibă un impact pozitiv în comunitate. Înainte de a lansa «Bucharest International 10K», în 2016, pe care l-a dezvoltat până în 2019, Constantina Diţă a avut o carieră îndelungată în Ministerul Afacerilor Interne din România. Fiind membră a clubului sportiv al M.A.I. Romania – Divizia de Atletism, a ocupat diverse funcții de conducere: locotenent între 2006 și 2009, căpitan din 2009 până în 2013 și, din 2013 până în prezent, căpitan în rezervă. O parte semnificativă a contribuției sale este crearea celui mai rapid și frumos traseu de alergare pe drum din București. Din 2020 până în prezent, a lansat și a dezvoltat «Wizz Air Bucharest International Half Marathon & 10K», stabilind cursa ca un eveniment oficial recunoscut de «World Athletics Label și World Marathons». Acest lucru, nu doar că asigură cele mai înalte standarde de competiție internațională pentru alergătorii profesioniști și amatori, dar, consolidează și poziția Bucureștiului pe harta evenimentelor sportive de importanță mondială. Prin toate aceste inițiative și prin dedicarea sa neîncetată, Constantina Diță se afirmă ca o personalitate emblematică pentru sportul românesc și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

Cetățean de onoare al Municipiului Târgu Jiu și al comunei natale Turburea

Prin performanțele internaționale, Constantina Diță este una dintre cele mai titrate atlete din România, dacă nu cea mai titrată, care pe parcursul unui deceniu și jumătate de activități competiționale a reușit să obțină nu mai puțin de 25 de medalii de aur, argint și bronz la competiții care au avut loc în mari capitale ale lumii, fiind specializată în probele de maraton (42 km) și semi-maraton (21 km). După cum am precizat, Constantina Diță a început atletismul în ultimul său an de liceu (1988-1989) și s-a pregătit asiduu în vederea marilor performanțe. Astfel, în anul 1997 a debutat în competițiile internaționale, participând la maratonul de la Lyon și ocupând poziția a doua, cu un timp de 2:35:32, și câștigând medalia de argint. A urmat Campionatul Mondial de Cros, de la Marrakech, Maroc, în anul 1998, unde, pe echipe s-a situat pe locul 5, apoi, la Campionatul Mondial de Ekiden din Brazilia la Manaus, câştigând medalia de bronz cu echipa şi la Campionatul Mondial de Semi-Maraton câştigând medalia de argint cu echipa la Zurich, Elveţia. Tot în anul 1998, s-a remarcat la Maratonul de la Bordeaux, Franța, câștigând medalia de aur, cu un timp de 2:35:11. În anul 1999, a obținut două medalii de argint la Campionatul European de Cros și un loc doi la Maratonul de la Istanbul. În anul 2001 s-a mutat în Statele Unite, iar în anul 2002 a câștigat Maratonul de la Singapore și a obținut locul doi la Amsterdam. În 2003, a terminat pe locul doi la Maratonul de la Chicago şi a obţinut medalia de bronz cu echipa la Campionatul Mondial de Semi-Maraton la Vilamoura, Portugalia. Anul 2004 a fost unul cu multe realizări, incluzând un loc trei la Londra, un loc 20 la Jocurile Olimpice, o medalie de bronz la Campionatul Mondial de Semi-maraton și o victorie la Maratonul de la Chicago. În anul 2005, Constantina Diţă a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Helsinki, două medalii de aur la Campionatul Mondial de Semimaraton și locul doi la Maratonul de la Chicago, îmbunătățindu-și propriul record național. Acest record a rezistat timp de 17 ani, până în anul 2022. În 2006, sportiva a obținut medalia de argint la Campionatul Mondial de alergări pe șosea, iar în 2007 a ocupat locul trei la Maratonul de la Londra. La Jocurile Olimpice de la Beijing a realizat cea mai bună performanță a sa din 2008, iar, la 38 de ani, a devenit cea mai în vârstă câștigătoare a maratonului olimpic din istorie. Desigur, lista performanţelor sale este amplă şi nu le putem cuprinde în totalitate, dar, putem spune că marea noastră atletă gorjeancă s-a bucurat de o recunoaștere binemeritată a recordurilor sale, fiind declarată cetățean de onoare în mai multe localități din S.U.A. și din România, care se mândresc cu faima și performanțele sale. De pildă, în anul 2008 a fost declarată cetățean de onoare al municipiului Târgu Jiu, dar și al comunei natale Turburea, județul Gorj, de unde a plecat și a ajuns pe culmile cele mai înalte ale atletismului mondial. În fine, începând din data de 19 decembrie 2022, Stadionul Municipal din Târgu Jiu poartă numele «Constantina Diţă», ceea ce înseamnă că şcoala de atletism pe care a construit-o în jurul său și competițiile de masă pe care le organizează, ne demonstrează că atletismul românesc are în Constantina Diță un remarcabil vector pentru viitor. (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA