Filmul ,,Libertate”, în care joacă gorjeanul Toma Cuzin, a fost premiat în Franța și Germania

Producția cinematografică lansată în urmă cu câteva luni, ”Libertate”, în care joacă și actorul gorjean Toma Cuzin, înregistrează numeroase succese peste hotare. În urmă cu câteva zile, filmul a fost premiat în Germania și în Franța.

În luna septembrie, actorul Toma Cuzin a fost prezent la Târgu Jiu, la Cinema ”Sergiu Nicolaescu” pentru proiecția avanpremierei filmului ”Libertate”. În această producție, actorul gorjean Toma Cuzin joacă un personaj profund afectat de cele întâmplate în decembrie 1989, în timpul Revoluției. După premiile obținute la Festivalul de Film de la Sarajevo și la Festivalul Internațional de Film Transilvania, filmul a intrat pe marile ecrane din țară, iar succesele nu se opresc aici. Recent, filmul ”Libertate”, în regia lui Tudor Giurgiu, a obținut alte premii în Germania și Franța. ,,Un film care ne-a impresionat prin mizanscena sa, o relatare istorică lipsită de manierism care ne-a surprins, un film care ne-a făcut să plonjăm în haosul evenimentelor din 1989, odată cu fuga lui Ceaușescu. Un film în care agitația Revoluției nu e surprinsă doar în varii locuri din Sibiu, dar și în reacțiile și limbajul personajelor”. Aceasta este motivația juriului care a acordat Premiul Criticii filmului românesc ”Libertate” la ediția de anul acesta a Arras Film Festival, care s-a încheiat duminică, 12 noiembrie, în nordul Franței. Juriul a fost prezidat de Perrine Quennesson, una dintre cele mai active jurnaliste de film din Franța. Alături de Quennesson, din juriu au făcut parte Thomas Baurez (Première, FRANCE 24), Christophe Caron (La Voix du Nord), Boris Szames (SO FILM, Gone Hollywood) și Caroline Veunac (Télérama).

Nu este singurul trofeu obținut de producția românească weekend-ul trecut. Filmul a câștigat și Premiul FIPRESCI (Federația Internațională a Criticilor de Film) la cea de-a 33-a ediție a Cottbus Film Festival în Germania: „Să experimentezi o revoluție pe ecran poate fi inconfortabil și captivant în același timp. Regizorul reușește să dea o formă unui haos istoric creând un film care trece dincolo de estetica noului val românesc”.

Din juriu au făcut parte jurnalistul italian Giuseppe Sedia, jurnalista germane Katrin Hillgruber și istoricul român Angelo Mitchievici. Cottbus este unul dintre cele mai importante festivaluri de film dedicate cinematografiei est-europene.

Caravană prin țară

În România, producția cinematografică ”Libertate” a fost urmărită deja de peste 35.000 de spectatori, iar în următoarea perioadă, regizorul Tudor Giurgiu și o parte dintre actori vor fi prezenți la mai multe proiecții speciale în țară, majoritatea în orașe și localități fără cinematografe: Rădăuți (20 noiembrie), Siret (20 noiembrie), Alexandria (21 noiembrie), Cugir (23 noiembrie), Mediaș (24 noiembrie), Sebeș (25 noiembrie), Aiud (25 noiembrie) sau Baru, Petroșani și Lupeni (26 noiembrie). Din distribuția ”Libertate” fac parte unii dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori români: Iulian Postelnicu, Mirela Oprișor, Alex Bogdan, Alexandru Papadopol, Alex Calangiu, Andreea Grămoșteanu, Cuzin Toma, Leonid Doni, Andi Vasluianu, Ștefan Iancu sau Ionuț Caras. Filmul a câștigat anul acesta Premiul pentru Cel mai Popular Film Românesc la TIFF, Premiul CICAE la Sarajevo, Premiul Juriului Ecumenic la Cinefest Miskolc și Premiul pentru cele mai bune costume și decoruri (semnate de Viorica Petrovici, respectiv de Vali Ighigheanu) la Waterloo Historical Film Festival.

Filmul va fi proiectat și peste ocean

De asemenea, în acest weekend, potrivit unui comunicat al Institutului Cultural Român de la New York, o selecţie de patru filme româneşti vor fi prezentate la prima ediţie a Festivalului de Film Românesc de la Minessota, ”Tales of Our Destiny”. Proiecţiile vor avea loc la Landmark Center în St. Paul. Evenimentul va fi deschis cu proiecţia peliculei ”Libertate”, una dintre cele mai apreciate producţii cinematografice ale acestui an.

Din selecţie mai fac parte lungmetrajele ”Oameni de treabă” (regia Paul Negoescu), ”Spre Nord” (regia Mihai Mincan), şi ”Tigru” (regia Andrei Tănase). Festivalul de Film Românesc de la Minnesota este organizat de HORA, organizaţie culturală a românilor americani, înfiinţată în 2009 cu scopul de a promova patrimoniul, cultura, civilizaţia, istoria şi valorile româneşti.

Izabella Molnar