Fetiță de 12 ani, abuzată sexual de un tânăr din Polovragi. Individul, doar ,,suspect”, n-a stat o zi după gratii

Încă un caz șocant de abuz sexual asupra unei minore vine din comuna gorjeană Polovragi! Familia unei fete în vârstă de doar 12 ani trece prin momente de groază de câteva luni încoace, după ce copila a fost abuzată sexual de un tânăr de 22 ani, iar dosarul pare a fi tărăgănat, procurorii nedispunând până în prezent față de suspect decât câteva interdicții de a se apropia de victimă.

Povestea a început în luna septembrie a acestui an, când cea mică a rămas în grija bunicii după ce mama a plecat timp de o lună la muncă în străinătate. Fata a fost abordată de tânărul de 22 de ani, acesta luând-o acasă și întreținând relații sexuale cu minora. Cel care a făcut publică povestea, nemulțumit fiind de mersul anchetei, este Constantin Mischie, avocat în Baroul Mehedinți și reprezentant legal al mamei fetei din Polovragi.

,,După un schimb de mesaje telefonice cu băiatul, minora a fost luată de la școală și dusă la domiciliul acestuia, unde a stat circa două zile. Mama, aflând cele întâmplate, s-a întors de urgență acasă și a început demersurile de a-și apăra fiica. În luna octombrie, deoarece suspectul nu îi dădea pace fetei și o tot căuta, inclusiv la școală, mama l-a luat pe șeful de post din Polovragi și au încercat recuperarea copilei care fugise de la cursuri cu individul. Au fost prinși la Pădurea Colorată, iar mama a cerut ca fiica sa să fie dusă la Medicină Legală la Târgu Jiu, acolo unde s-a și constatat că fata nu mai este virgină. Ulterior, victima a dat declarații la poliție și a recunoscut faptul că băiatul în vârstă de 22 de ani a întreținut raporturi sexuale cu ea. După acestea, individului i s-a dat o interdicție de 5 zile de a se apropia de minoră, această interdicție mai fiind repetată de alte câteva ori. Băiatul a fost supus testului poligraf pe care l-a trecut cu brio deoarece întrebările au fost unele ușoare. Nefiind dispuse alte măsuri legale împotriva acestuia, suspectul a continuat să o caute pe minoră, dosarul ajungând apoi la Poliția Novaci. Acolo a fost preluat de alt polițist care a dispus o nouă expertiză cu testul poligraf, de această dată suspectul picând testul din care a reieșit că băiatul era total nesincer. Deși părinții fetei au încercat să discute, separat, cu individul pentru a le lăsa fata în pace, acesta i-a reclamat pe părinții victimei la poliție, iar agenții din Polovragi le-au impus oamenilor să nu îl mai jignească pe cel care le-a agresat fiica, în caz contrar riscând o pedeapsă cu pușcăria. Adică tot ei, și nu cel care a violat-o! Din ce știu eu, cred că lucrurile sunt tărăganate. Individul nu a stat nici măcat o zi în pușcărie, și se pare că el chiar ar intenționa să părăsească țara după sărbătorile de iarnă. Fetița a dat declarații și în fața unui psiholog din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj unde, din nou, a recunoscut că singurul cu care a întreținut raporturi sexuale este băiatul de 22 de ani. Până acum, dosarul nu a ajuns la instanță, fiind la Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci. Cum, tu ca procuror, să nu iei nicio măsură împotriva acestui băiat?! Ținând cont că vorbim de o față de 12 ani, acesta este clar un viol. Individul încă o urmărește pe la școală, iar mama fetei efectiv o duce pe aceasta și o ia ulterior de la cursuri pentru ca băiatul respectiv să nu se mai apropie de minoră. Momentan, băiatul are doar calitatea de suspect în acest dosar și consider că trebuia să se măsuri mult mai dure față de acesta și nu doar emițându-se acele interdicții de câteva zile de a lua legătura cu victima”, a declarat avocatul familiei minorei.

Mama victimei: ,,Ce vremuri trăim”

Femeia din Polovragi, mama victimei, este devastată de situația prin care trebuie să treacă și nu îi vine să creadă că oamenii legii nu iau măsuri dure cu cel care i-a violat fiica: ,,Ce vremuri trăim în România asta! Sunt mamă singură, iar fata nu a apucat să se bucure de copilărie. Eu trebuie acum să o păzesc mereu. Nu pot pleca să merg la un serviciu, să câștig o pâine. Singura măsura ce a fost luată împotriva acelui băiat a fost să i se dea de câteva ori o interdicție de a lua legătura cu fata mea. Nu înțeleg de ce îl mai lasă în libertate pe omul acesta! Am vorbit chiar și cu părinții lui încercând să-i fac să înțeleagă că trebuie să îmi lase fata în pace. Are doar 12 ani! Ce Poliție avem dacă el tot merge și reușește să o ia cu mașina de la școală?”. Avocatul Constantin Mischie speră că, făcându-se publică această situație, anchetatorii să dea dosarul mai departe cât mai repede către instanță, iar individul să își primească pedeapsa.

Izabella Molnar