Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, un loc al întălnirii cu Dumnezeu, o poartă deschisă spre slujirea Domnului

Luna iulie a acestui an s-a dovedit a fi o perioadă bogată în activităti pentru Facutatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova. Pe lăngă activitatea de admitere la specializările ,,Teologie pastorală”, ,,Artă sacră” și ,,,,Arte vizuale(pictură)”, activitate încheiată pe 20 iulie 2023, instituția de prestigiu din cetatea Băniei a găzduit Școala de vară ,,Artă, Cultură, Spiritualitate”.

Școală de vară pentru elevii mai multor unități de învățămănt

Evenimentul s-a bucurat de participarea unui număr de 52 de elevi, aflați în situații de risc și care provin de la patru unități de învățămănt liceal din regiunea Olteniei: Liceul Teoretic ,,Nicolae Titulescu din Slatina, Liceul de Arte ,,Marin Sorescu” din Craiova , Seminariul Teologic Liceal Ortodox ,, Sf. Nicoale” din Rămniu-Vălcea, precum și elevi de la Liceul de Arte ,,Costantin Brăiloiu” din municipiul Tărgu-Jiu. Scopul activității este acela de a-i stimula, pe elevii aflați în situații de risc, să finalizeze studiile liceale și să-și susțină examenul de bacalaureat, după care să opteze pentru specializarea la care doresc să fie studenți în cadrul unui învățămănt de calitate.

În cadrul Școlii de vară ,,Artă, Cultură, Spiritualitate” au avut loc o serie de activități de consiliere profesională, ateliere de orientare în carieră și ateliere de lucru în domeniul dezvoltării personale, la care se adaugă cursuri de specialitate în domeiul spiritualității și al artelor plastice, ateliere și workshop-uri artistice s.a. Evenimentul ,,Artă, Cultură, Spiritualitate” a fost încununat prin organizarea unei expoziții, în cadrul Muzeului ,,Sfăntul Nicodim” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova – aici fiind expuse cele mai bune lucrări realizate în cadrul atelierelor de creație ale Școlii de Vară, ediția 2023 – precum și prin desfășurarea unei mese rotunde în vederea prezentării rezultatelor proiectului menționat.

O nouă sesiune de admitere

O altă activitate care a demarat în luna iulie a acestui an o reprezintă admiterea la ciclurile de licență și masterat din cadrul Facultătii de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova. În prima parte a lunii august a.c. va fi organizată a doua etapă de admitere la masterul ,,Teologie și cultură” pentru locurile rămase libere, iar în luna perioada 5 augut – 10 septembrie 2023 toți cei interesați se vor putea înscrie la concursul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. Vor fi disponibile 4 locuri(buget) la specializarea ,,Teologie pastorală”, 5 locuri(buget) la specializare ,,Artă sacră” și alte 5 locuri(buget) la specializarea ,,Arte plastice(pictură)”, la care se adaugă numeroase locuri cu taxă la toate cele trei specializări. Probele eliminatorii se vor desfășura în ziua de 13 septembrie a.c., în timp ce afișarea rezultatelor finale se va face în ziua de 22 septembrie, după soluționarea contestaților și redistribuirea locurilor neconfirmate. Mai multe detalii în legătura cu procesul de admitere la specializările ciclurilor de licență și master ale Facultătii de Teologie din Craiova se pot afla de pe site-ul facultătii, de la secretariat sau la numărul de telefon 0251. 413396- în perioada de admitere.

La fel ca în fiecare an, și în 2023 instituția de învățămănt superior din Cetatea Băniei își așteaptă cu brațele deschise pe viitori studenți teologi care pot trăi emoția și sentimentul unui nou început de viață în cadrul celui mai prestigios for academic de învățămănt teologic superior din regiunea Olteniei și nu numai.

Marius Stochițoiu