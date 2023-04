Expoziție de pictură în acuarelă la Târgu-Jiu

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizează joi, 6 aprilie, vernisajul expoziției „Acuarelă”, semnată de Eugen Măcinic. Evenimentul are loc la Sala „Florin Isuf” a instituției, începând cu ora 17.00.

Eugen Măcinic s-a născut pe 5 martie 1964, în Sebeș. Este absolvent al Facultății de Arte Vizuale din Oradea. A terminat liceul la profil real, matematică-fizică, și în paralel a studiat pictura în cadrul Școlii Populare de Artă din Sebeș.

Fiind unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști ai acuarelei românești contemporane, are o bogată activitate, fiind prezent cu numeroase expoziții personale în țară (Sebeș, Alba Iulia, Oradea, Deva, Sibiu, București). A participat la tabere de creație organizate la Mănăstirea Cozia, Desești-Maramureș, Săliștea Sibiului, Tarcău-Neamț. A expus totodată și în străinătate, în colecții particulare din SUA, Italia, Anglia, Suedia, Spania, Franţa sau Germania.

„Din anii copilăriei am remarcat atașamentul și aplecarea spre artă, spre frumos, spre culoare. Născut în inima Transilvaniei, România, stilul care mă definește și care îmi este cel mai drag este stilul peisagistic armonizat de melancolie și pace. Tehnica care mă reprezintă este acuarela, dar uleiul, pastelul și creionul îmi sunt dragi de asemenea”, spune artistul sebeșan.

Eugen Măcinic este membru al Societății de Acuarelă din Birmingham (Anglia), unde a și expus în anii 2016 și 2018, iar din 2014 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici.

I.I.