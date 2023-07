Echipamente ultramoderne în dotarea Salvamont Gorj!

Serviciul Salvamont Gorj va putea folosi de, acum încolo, în intervențiile de salvare a persoanelor aflate în pericol de înec sau să ajute la căutarea persoanelor înecate folosind echipamentele de ultimă oră achiziționate recent. „Jucăriile” de mii de euro bucata au fost prezentate ieri într-un exercițiu desfășurat la Schela, pe lacul Sâmbotin, unde au venit și salvamontiști de la celelalte servicii din țară. Aceștia au fost și ei implicați în exercițiul în cauză, deși nu știau nici cum arată echipamentele și nici ce pot face. La final toți au declarat că și-ar dori să aibă astfel de dispozitive în misiunile la care intervin, printre cele mai râvnit fiind o dronă subacvatică, pentru achiziția căreia s-au cheltuit circa 5000 de euro.

Drona poate coborî însă și până la 200 de metri adâncime, fiind dotată inclusiv cu lumina pentru ca salvatorii să aibă acces la detaliile de pe fundul apei. „O să vă arătăm drone subacvatice, drone aeriene care transportă echipamente de salvare, metode de intervenție ale scafandrilor și salvatorilor acvatici, lucruri interesante, pe care salvatorii din cadrul serviciilor Salvamont și Salvaspeo le reușesc și arată că suntem oricând pregătiți să intervenim atunci când este nevoie. Noi știm ce activități se desfășoară pe munte și totdeauna ne gândim dacă se întâmplă ceva cum am putea să intervenim. Am cumpărat acum 7 ani de zile un aruncător de coardă, un echipament cu care am făcut doar exerciții, iar acum trei săptămâni, la o viitură la Ciuperceni, am salvat o persoană. Asta după 7 ani în care am deținut acest echipament. Noi vedem ce e cel mai bun în lume, ce se inovează, inovăm și dezvoltăm noi și, atunci când este nevoie, folosim aceste lucruri. Lucrăm cu colegi din țară cu care nu ne vedem în fiecare zi, dar lucrăm ca într-o situație de criză, în care ne adunăm toți la un loc ca să ne ajutăm pentru a colabora și lucra cu echipamentele. Exercițiul de azi are participanți care acum au venit, nici măcar nu am avut timp să stăm de vorbă câteva clipe înainte”, a spus șeful Salvamont România, Sabin Cornoiu.

Alături de el a fost prezent și Ciprian Zamfirescu, reprezentantul partenerului de tehniologie al Salvamont România, unul dintre cei care au contribuit la apariția tehnologiilor și a roboților prezentați acum. „În primul rând proiectul de la munte a fost dezvoltat în laboratoarele noastre de cercetare și dezvoltare.

E vorba de acea dronă care aduce semnal 5G pe munte și salvează oameni de 10 ori mai rapid folosind 5G și Inteligența Artificială. Am folosit dronele spre munte, lacuri sau peșteri, iar aici le folosim pentru a transporta echipamente, veste de salvare, colac, veste autogonflabile, care se umflă în aer în câteva secunde. Avem în premieră națională roboți care se coordonează de la mal către persoana dispărută. Un astfel de robot poate salva o persoană din apă folosind două motoare cu propulsie subacvatică. Avem în acest moment Inteligență Artificială în toate echipamentele pe care le folosim. Avem dronele cu care captăm indicii de pe munte cu ajutorul fotogramelor, avem detecție în 2 minute a 200 de fotograme. Am mutat inteligența artificială în detectorul care caută oameni sub apă. E un detector care nu este un simplu sonar care transmite unde, ci identifică dacă acel obiect din apă este un corp uman.

Are o hartă termică și o hartă pe care pune diverse indicii și ne spune că acela e un corp uman, nu o piatră sau altceva. E diferit de sonarul clasic, cu ajutorul inteligenței artificiale ne spune dacă e un corp uman sau altceva care ar trebui evitat”, a menționat acesta. Tot exercițiul a fost supravegheat de către colonelul Silviu Stoian – director adjunct Direcția Generală pentru Protecția Civilă din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență

,,Suntem azi la o activitate organizată de Salvamont Gorj, unde sunt prezentate ultimele dotări. La nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență, cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, împreună cu structurile Salvamont, urmărim îmbunătățirea capacității de intervenție. În ultimii ani au fost achiziționate o serie de echipamente, pornind de la autospeciale de stingere a incendiilor, roboți de intervenție pentru situații în care evităm să punem în pericol viața salvatorilor.

Sunt dotări noi, moderne și e și normal să avem așa ceva, care trebuie coroborat cu resursa umană pentru ca orice intervenție să fie cât mai ușoară. Am văzut scafandri care an de an se pregătesc pentru a-și păstra brevetul. Acum serviciile Salvamont au în componență această structură a scafandrilor, care se alătură scafandrilor din cadrul IGSU. Mai sunt și cei din cadrul MApN, vorbim de un sistem integrat de salvare”, a precizat reprezentantul DSU prezent la Sâmbotin.

Gelu Ionescu