Echipa de handbal nu a mai câștigat de patru runde: ,,Trebuie să punem osul la muncă”

Echipa de handbal gâfâie în campionat. Handbalistele de la CSM Târgu Jiu nu au mai bătut pe nimeni de patru etape și ar putea avea un final cu emoții în Liga Florilor. Fetele lui Liviu Andrieș au cedat confruntarea cu SCM U Craiova 22-27 (11-15), meci care a contat pentru etapa a 22-a. Au fost puține momente în care gazdele chiar au contat în joc. Doljencele au ținut permanent distanța în prima repriză, în timp ce ofensiva CSM-ului s-a chinuit să producă faze periculoase. Alexandra Gavrilă a fost departe de forma optimă, după ce o răceală severă a chinuit-o în săptămâna premergătoare partidei. Centrul CSM-ului a suferit și o accidentare serioasă în partea secundă a confruntării, fiind transportată de medici în afara terenului. Deși a reușit 4 goluri, nici Angela Pușcaș nu a fost în apele ei. Interul gorjencelor mai are nevoie de timp până să revină la capacitate maximă și asta s-a văzut. Revenind la meci, gorjencele se puteau apropia la un gol distanță în startul reprizei a doua, dar atacurile irosite s-au întors împotriva lor. Craiova a fost echipa mai bună și s-a impus meritat în Sala Sporturilor. Înfrângerea nu i-a picat bine antrenorului Liviu Andrieș, care știe că mai este nevoie de cel puțin un succes în patru etape pentru a evita barajul. În plus, cu toate că echipa a suferit din punct de vedere al accidentărilor, atitudinea fetelor lasă de dorit.

,,Cred că dezamăgirea noastră, ca bancă tehnică, este strict legată de atitudine și determinare, pentru că noi, prin aceste două lucruri, am reușit în acest campionat. Ne-am văzut cu sacii în căruță și am lăsat-o mai moale, iar acest lucru ne costă. Mă gândeam că vacanța ne face bine, că fetele revin după accidentări, dar nu ne-a făcut bine deloc. Se vede că fetele nu au ritm, că vin după o pauză destul de lungă, iar la noi contează orice accidentare. Ne cerem scuze suporterilor care au venit în număr mare, le mulțumim pentru că ne susțin și sper să revenim la fața pe care am avut-o înainte de de aceste ultime jocuri. Mai sunt patru etape din campionat, Final 4-ul Cupei României și sper să arătăm mai bine. Îmi fac griji pentru orice joc, pentru că trebuie să progresăm, să ne perfecționăm de la etapă la etapă. Am regresat și acest lucru contează foarte mult. Trebuie să punem osul la muncă și să redevenim aceeași echipă modestă și muncitoare”, a spus antrenorul principal. Extrema Andreea Chiricuță a recunoscut că gorjencele nu au fost muștruluite degeaba după meci.

,,Nu jucătoarele care lipsesc reprezintă problema, am demonstrat că oricine poate fi înlocuit, dar astăzi atitudinea noastră a lăsat de dorit. Ele s-au apărat foarte bine, sunt într-o creștere de formă. Sperăm să câștigăm următoarele meciuri de pe teren propriu și să avem altă atitudine. Vacanța ne-a scos puțin din formă”, a declarat jucătoarea CSM-ului.

Ruth Joao și Katarina Krpez au fost principalele ,,guri de tun” pentru Craiova, cu câte șase reușite fiecare.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva, Elena Marica Bercu – Bianca Chiriță, Oana Bucă 2g, Alexandra Gavrilă 1g, Angela Pușcaș 4g, Valentina Trică, Mirabela Coteț 3g, Andreea Chiricuță 2g, Pal Ceandani, Florența Ilie 2g, Iulia Andrei, Ana Ciolan 3g, Cristina Boaian, Katarina Pavlovic 3g, Sabine Klimek 2g. Antrenor principal: Liviu Andrieș. Antrenor secund: Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Gore Albici.

Etapa viitoare, pe 30 aprilie, CSM Târgu Jiu va juca în deplasare, pe terenul echipei Minaur Baia Mare.

Cătălin Pasăre