DGASPC Gorj: 17 copii au fost adoptați în acest an

De la începutul acestui an și până în prezent, un număr de 17 minori din județul Gorj au primit o șansă la mai bine, la o locuință stabilă și un cămin primitor, în urma finalizării procedurilor de adopție.

Potrivit reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, în cursul acestui an, pentru 17 copii a fost găsită o familie, astfel că viața acestora li s-a schimbat. ,,Din cei 17 minori adoptați în 2023, pe categorii de vârstă, situația stă astfel: 1 copil cu vârsta de 1 an a fost adoptat, câte doi de vârsta 2, 3, 5, 8, respectiv 9 ani, unul în vârstă de 6 și altul în vârstă de 13 ani, și am avut și patru copii cu vârsta de 10 ani ce au fost adoptați. Ca și numărul al copiilor declarați adoptabili avem 15 minori”, a transmis conducerea DGASPC Gorj. În ultimul deceniu, legislația pentru adopția copiilor s-a schimbat de două ori, iar la ora actuală un copil poate fi adoptat într-un an. Părinții adoptatori au dreptul să stea acasă doi ani în concediu de acomodare. Conform datelor publicate la nivel național, anul trecut, în România au fost adoptați 1.541 de copii.

Ce acte sunt necesare

Persoanele care vor să adopte un copil trebuie să devină, în primul rând, părinți adoptatori, mai precis trebuie să obțină atestatul de adoptator. Pentru acesta vor depune o cerere la DGASPC-ul de care aparțin, însoțită de următoarele documente: copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă; declaraţie autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României înultimele șase luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat să depăşească trei luni; copie de pe certificatul de naştere; copie de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorţ / certificatul de divorţ, dacă este cazul; copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei; certificatul de cazier judiciar; adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanţilor; certificat / adeverinţă medical / medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele bolicronice, însoţit / însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice; declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii; declaraţie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul / solicitanţii nu este / sunt decăzut / decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu are / au copil / copii în sistemul de protecţie specială; certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul; certificat / adeverinţă medicală eliberat / eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţit / însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice.

Izabella Molnar