Daruri pentru copiii de la Pediatrie

Voluntari ai Organizației „Special Friends” și ai Ligii Studenților din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu au adus mai multe daruri copiilor internați în Secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu. Tinerii au adus și zeci de decorațiuni specifice sărbătorilor pascale, care au fost amplasate în saloanele secției, spre bucuria celor mici.

„Se apropie cea mai importantă sărbătoare a anului și am decis să le facem o bucurie copiilor internați în Secția de Pediatrie. Voluntari din cadrul Organizației Special Friends și Ligii Studenților din UCB au lucrat cu bucurie la aceste decorațiuni, știind că le vom dona micuților care au probleme de sănătate și au nevoie de tratament medical în secție. De asemenea, am vrut să facem o bucurie și cadrelor medicale și am adus decorațiuni și pentru cabinetele medicilor și asistentelor. Le dorim tuturor sărbători fericite!”, a spus Ștefan Moșoi, președintele Organizației „Special Friends”.

I.I.