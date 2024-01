Cu Bacău în cupă, cu Brăila în campionat

CSM Târgu Jiu și-a aflat adversara din Turul 2 al Cupei României. Trupa gorjeană va da piept cu o formație de eșalon inferior, CSM Bacău. Meciul va avea loc în deplasare, în jurul datei de 17 februarie. Formația condusă de Liviu Andrieș și Andrei Enache a jucat finala competiției în sezonul precedent. ,,Da, am avut parte de o tragere la sorți favorabilă. Se pare că din nou ne surâde norocul, pentru că am picat cu CSM Bacău, o echipă de liga a doua, și vom juca în deplasare. Acum să vedem exact data, pentru că suntem implicați în cupele europene și nu știm cu exactitate când vom disputa acel meci. Cred că ce am reușit anul trecut, performanța pe care am reușit-o, este una extrem de greu de egalat și trebuie să fim cu toții conștienți de asta. Suntem o echipă nou-înființată, nou-promovată, și am ajuns să jucăm finala Cupei României și în grupele unei cupe europene. E ceva ce nu cred că se va întâmpla prea curând, dar dacă, din nou, vom avea o tragere la sorți favorabilă, este cel mai scurt drum pentru a ajunge și a spera”, a declarat Enache. Antrenorul secund a vorbit și despre confruntarea de astăzi. CSM Târgu Jiu va evolua pe teren propriu cu puternica HC Dunărea Brăila. Meciul din etapa a 13-a a campionatului începe la ora 17.30 și va fi transmis, în direct, de PRO Arena.

Confruntarea vine după eșecul drastic cu Malaga (25-35) din EHF European League. ,,Mintea noastră, concentrarea, sunt îndreptate către acest meci, unde, din nou, vom întâlni o echipă care are în componență jucătoare extrem de valoroase, dar sunt convins că fața echipei noastre va fi cu totul alta, pentru că în campionat deja avem o obișnuință de a juca cu echipe de genul acesta, pentru că sunt o echipă cu talie, o echipă cu care ne putem lupta în multe momente de la egal la egal și, repet, sunt convins că vom arăta cu totul altfel. Sper să avem parte din nou de un public așa cum am avut în meciul cu Malaga, pentru că suntem puțin datori și trebuie să ne revanșăm față de ei. Asta ar conta foarte mult pentru noi, pentru că în momentele grele, atunci când ei sunt aproape de noi, este ca o injecție cu adrenalină. Din punct de vedere fizic, nu aș vrea să vorbesc despre oboseala, pentru că încă nu am avut deplasarea lungă din Norvegia și, probabil, după vom avea o săptămână în care va trebui să fim foarte atenți cu recuperarea. Acum eu cred că, din punct de vedere fizic, suntem ok, este în regulă. Nu vreau să ne plângem, nu vreau să pară asta ca o scuză”, a adăugat Enache.

Cătălin Pasăre