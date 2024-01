CSM iese la Vâlcea: ,,E nevoie de ambiție, dăruire, șansă”

CSM Târgu Jiu are meci astăzi în județul învecinat. Trupa gorjeană se duelează cu SCM Râmnicu Vâlcea, într-o partidă care contează pentru etapa a 15-a a Ligii Florilor. Gorjencele nu au o situație grozavă în clasament, locul 11, în schimb gazdele sunt pe poziția a cincea. Antrenorul secund de la CSM Târgu Jiu, Andrei Enache, a vorbit despre perioada aglomerată pe care o are formația sa, dar și despre adversarii valoroși pe care îi întâlnește constant, oponenți cu bugete superioare. ,,Pot spune că toate meciurile pe care le-am avut în ultimul timp au fost împotriva unor adversari de calibru. Tocmai de aici cred că au venit și nereușitele noastre, dar trebuie să nu uităm că suntem de-abia în al doilea an în Liga Florilor și că, într-adevăr, echipele pe care le întâlnim, în mare majoritate, sunt echipe cu mare experiență și cu mare valoare și, atunci, trebuie să încercăm să fim umili, să muncim și să ne concentrăm pe ce avem de făcut pe viitor. Adversari de asemenea calibru îți creează oarecum o stare de neîncredere, pentru că automat, în momentul în care nu ai reușite, apare o asemenea stare. Trebuie să încercăm să trecem peste momentele astea dificile și să facem un meci bun și, de ce nu, să câștigăm. Să nu uităm că anul trecut, la Vâlcea, am pierdut foarte, foarte greu și am condus în mare parte a meciului, când puțină lume se aștepta și putem face și acum același lucru. Noi trebuie să conștientizăm că trebuie să luăm minge cu minge, atac cu atac și să încercăm să ne ridicăm nivelul cât putem de mult”, a spus Enache. Antrenorul gorjean a subliniat că fetele noastre se gândesc doar la meciul cu Vâlcea, deși, sâmbătă, la Târgu Jiu e un nou meci european, cu Sola HK. ,,E o săptămână intensă, însă sincer, nici măcar nu ne am gândit la acel meci cu Sola, pentru că ne place să luăm lucrurile pas cu pas. Ne place să fim pregătiți pentru meciul care urmează. Avem în spate exemplele meciurilor cu Brăila, de ce nu cu Bistrița? Unde, într-adevăr, am avut multe momente bune și am reușit să le punem probleme și asta ne dorim și de la meciul de la Vâlcea. Toată lumea știe tradiția pe care o are Vâlcea, jucătoarele pe care le are în componență. E nevoie de ambiție, dăruire, șansă, inspirație. Fetele sunt apte, nu avem probleme majore”, a mai spus Enache. SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Târgu Jiu se joacă de la ora 17.30 și este în direct la Pro Arena.

Cătălin Pasăre