Cojocaru, supărat pe arbitri și pe gazon după egalul cu Ciuc: ,,Nu caut scuze!”

Antrenorul Viitorului, Călin Cojocaru, consideră că echipa sa trebuia să ia toate punctele din confruntarea de sâmbătă, disputată împotriva formației FK Miercurea Ciuc. Meciul s-a terminat egal, 1-1, după ce gorjenii au egalat în inferioritate numerică. Remiza este frustrantă pentru gazde, care nu au reușit victoria în cinci etape, timp în care au înregistrat un sigur eșec. De data aceasta, Viitorului i-a fost refuzat un gol perfect valabil, marcat de Tiihonen, iar Acolatse a văzut al doilea galben în minutul 72. Kelemen a deschis scorul înainte de pauză, iar Gîrbiță a egalat în minutul 85. Față de alte confruntări, principalul gorjenilor și-a lăudat echipa, însă a blamat arbitrajul și condițiile în care s-a prezentat gazonul de pe Municipal. ,,Consider că am jucat bine, în ambele reprize. Ne-am creat două-trei ocazii și în prima parte, din păcate nu am reușit să marcăm. Am luat gol în ultimul minut, dintr-o fază fixă, după o eroare a noastră. Totuși, acest gol ne-a dat moral pentru repriza a doua, când am pus presiune pe adversar. Ne-am creat foarte multe ocazii de a marca, am și reușit să marcăm. Din păcate, domnul arbitru ne-a anulat un gol perfect valabil, apoi ne-a lăsat în 10 oameni, destul de ușor. După eliminare, din nou am pus presiune pe adversar și, cum era normal, pe un fond de dominare al nostru, am reușit să marcăm. Consider că am câștigat meciul, în vestiar i-am felicitat pe băieți pentru modul cum s-au comportat. Au avut atitudine foarte bună, au fost agresivi, au alergat. Ce pot să le zic eu la jucători când marchează două goluri, dar li se validează unul? Am și jucat pe un teren foarte prost, îi înțeleg pe oamenii de la stadion că nu au cu ce să lucreze la suprafață, dar până la urma noi plătim, și vrem să jucăm în condiții decente. E greu de jucat fotbal pe un teren cu am avut sâmbătă. Nu caut scuze, nu m-am legat niciodată de suprafața de joc, dar a fost foarte proastă”, a precizat Cojocaru.

La Viitorul a debutat Aziz Njoya Njifakue, un atacant de 27 de ani adus din Liga 4, de la CSM Lugoj. În ultimul sezon a dat peste 40 de goluri ,,la județ”, iar tehnicianul timișorean crede că vârful are calitățile necesare pentru a ,,sări” două eșaloane.

,,Liga 4 din Timiș este o ligă foarte puternică. A făcut junioratul împreună cu Dawa, de la FCSB, la aceeași academie din Camerun. Normal că am aștepări de la el, de aceea l-am adus, pentru că aveam nevoie de un atacant puternic”, a mai spus antrenorul.

Doar o zi s-a antrenat Njifakue cu echipa, dar a debutat în a doua repriză a meciului de sâmbătă. Nici Jozic nu a prins mai multe antrenamente, după ce i-a fost spart capul în etapa precedentă, în timp ce căpitanul Denis Brînzan a fost accidentat.

Viitorul va încerca să organizeze un amical în pauza competițională, urmând apoi să se deplaseze la Progresul Spartac.

Viitorul în meciul cu Miercurea Ciuc: Geantă – Croitoru, Mrsulja, Savu (61′ Core), Godja – Gîrbiță, Acolatse (eliminat în minutul 72′), Tiihonen, Buțurcă (46′ Jozic) – Vulpe (78′ Moisie), Popa (46′ Njifakue).

Cătălin Pasăre