Cojocaru, prevăzător cu Unirea Constanța: ,,Meciurile acestea sunt cele mai grele”

Viitorul Târgu Jiu are un meci facil în weekend. Trupa lui Călin Cojocaru trebuie să treacă de o echipă care a fost la un pas de desființare în această iarnă. Gorjenii au ,,sechele” după ce au pierdut în tur la Unirea Constanța, dar datele problemei stau altfel acum. ,,Marinarii” au încasat 16 goluri în 4 meciuri, au pierdut foarte mulți jucători de la reluarea campionatului și sunt cu un pas în Liga 3. Chiar și așa, antrenorul Viitorului a avut un discurs echilibrat înaintea jocului, îndemnând la seriozitate și concentrare. ,,Ne așteaptă un meci dificil. Meciurile cu genul acestea de echipe, despre care nu avem prea multe detalii și date, care vin fără presiune prea mare, sunt cele mai grele. Trebuie să avem o atitudine corespunzătoare și să fim foarte bine pregătiți. Dacă nu vom fi concentrați, o să ne fie foarte greu. Avem ceva jucători cu probleme, dar sperăm să-i recuperăm până la startul partidei”, a precizat Cojocaru. Antrenorul Viitorului a vorbit și despre pregătirea din pauza competițională și este încă supărat pe golurile încasate de echipa sa. La finalul săptămânii trecute, FCU Craiova a trecut cu 5-3 de gorjeni, într-o partidă de verificare. ,,Pe lângă meciul de la Liga 3, unde am trimis toți jucătorii care au avut drept de joc, am avut duminică și un meci la Craiova, un meci în care ne-am prezentat destul de bine, dar păcătuim pe faza defensivă, unde luăm goluri foarte ușor, iar acest lucru nu trebuie să se mai întâmple. În rest, ne-am pregătit bine în această pauză. Dacă vrem să construim ceva, trebuie să începem cu apărarea. Echipele puternice nu primesc gol și înscriu”, a mai spus Cojocaru. Viitorul – Unirea se joacă sâmbătă, de la ora 11.00.

Cătălin Pasăre