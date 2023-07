Ciolacu cere demiterea șefilor AJPIS din 7 județe

Premierul Marcel Ciolacu a solicitat, în ședința de Guvern, demiterea mai multor șefi de instituții care verifică centrele de bătrâni. Astfel, directorii Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) din Arad, Giurgiu, Constanţa, Maramureş, Hunedoara, Teleorman, Vrancea și cel al Agenţiei Municipale Bucureşti ar urma să fie suspendați până când vor fi finalizate cercetările.

„Suntem la finalul controlului național pe care l-am cerut în ședința de Guvern și deja există date și fapte clare care ne obligă pe toți să luăm anumite decizii ferme. Există o situație, sincer, de netolerat, județe unde s-au găsit centre fără autorizație, centre care funcționau clandestin, toate sub ochii funcționarilor statului român. Plus alte centre cu probleme grave închise sau cu activitatea suspendată. Din punctul meu de vedere, este inadmisibil acest lucru. Cele mai multe asemenea cazuri sunt în: Arad, Giurgiu, Constanţa, Maramureş, Hunedoara, Teleorman, Vrancea şi Bucureşti, mai ales în Sectorul 1. Solicit noului ministru al Muncii, doamna Simona Bucura-Oprescu, ca toţi şefii Agenţiilor Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, celebrul AJPIS din aceste judeţe, plus şeful Agenţiei Municipale Bucureşti să fie urgent suspendaţi din funcţie, până la finalizarea anchetelor disciplinare. Totul legal”, a spus Ciolacu.