Cei mai buni pompieri din țară se întrec la Târgu-Jiu!

Peste 200 de pompieri militari sunt, zilele acestea, în febra celei mai dure competiții la care aceștia participă la nivel național și care se desfășoară pe stadionul municipal din Târgu-Jiu.

Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Gorj găzduiește etapa națională a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență. Toți concurenții au alura unor atleți de renume, iar unii dintre ei au în spate nu doar ani de experiență, ci și performanțe greu de egal și pe care puțini le știu atunci când un astfel de campion merge în teren la o intervenție reală.

Ionuț Dumitru vine de la Iași și deține încă un record greu de doborât la „pista cu obstacole”, o probă la care pompierii trebuie să sară peste un panou de 2 metri, să ia cu ei furtunurile de intervenție, să meargă apoi pe o bârnă de 10 metri lungime și doar câțiva centimetri lățime, după care trebuie să cupleze furtunul la un distribuitor, în ultimii 25 de metri ai cursei având doar de alergat. În total, e o probă ce se desfășoară pe 100 de metri și pe care campionul din capitala Moldovei o domină de ani de zile. „Din 2006 am stabilit acest record. Sunt 18 ani și nu am ratat niciun concurs de atunci. Mereu am avut rezultate foarte bune, mai ales că eu dețin recordul național. Am scos 15:89 secunde la 100 de metri. Și am și recordul național la proba de scară pe fereastră. E un timp de 13:36 secunde. Acum am mai îmbătrânit și tot nu îmi vine să mă las. Competițiile astea pe noi ne ajută la condiția fizică. Ne face să fim mult mai pregătiți la intervenții, atunci când mergem în teren la o situație reală avem condiție fizică și ne face plăcere ceea ce facem. Totul e din plăcere”, a spus campionul. Iar un coleg de-al lui, și el cu un palmares impresionant, a menționat că, la rândul lor, ei încearcă să îi învețe pe cei mai tineri în speranța că le vor călca pe urme și, la rândul lor, vor deveni campioni.

Pavel Cezar a participat anul trecut la olimpiada pompierilor și a avut ocazia să concureze cu colegi din toată lumea. „Cei care iubim munca asta încercăm să le dăm din calitățile noastre și colegilor mai tineri, care vin din urmă. Să aibă cunoștințe și să se dezvolte pentru ei. Noi nu ne gândim că ar putea ei veni din urmă și vor câștiga în locul nostru. Din contră. Vrem să îi ajutăm să se dezvolte la nivel național pentru că, în alte țări, sportul ăsta e primordial. Încercăm să îl dezvoltăm și la noi. Noi nu ne antrenăm 2 zile cât suntem pe aici. Facem antrenamente tură de tură, zi de zi, ca să avem rezultate. Nu ține totul doar cât e concursul aici la Târgu- Jiu”, a declarat campionul de la Iași.

Pe pista de pe Stadionul Municipal, la 10 ani de când Pandurii se califica în premieră în grupele Europa League, lucru pe care nu l-a mai amintit nimeni ieri, a fost prezent și Mihai Enciu, de la ISU București-Ilfov, cel care a devenit anul trecut campion la probele acestei competiții. Și el și ceilalți colegi ai săi au fost cu gândul alături de colegii lor răniți în exploziile de la Crevedia, puțini dintre ei fiind dispuși să vorbească despre cele întâmplate.

Sacrficiul lor a fost menționat însă inclusiv în cuvântul de deschidere al oficialilor, reprezentantul gazdelor, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj, Florin Chisim, menționând că oamenii simpli se pot baza oricând pe pompieri atunci când au nevoie de ajutorul acestora. „Gândurile noastre se îndreaptă către colegii răniți, iar numărul mare al pompierilor, dar și al polițiștilor și jandarmilor care au luat cu asalt în ultimele două zile centrele de donare de sânge, demonstrează coeziunea din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dar și în cadrul inspectoratelor județene pentru situații de urgență, dar și al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență”, a menționat acesta. Cât despre competiții, acestea vor continua și azi, mâine fiind programată premierea celor mai buni pompieri militari din țară.

„Miercuri, începând cu ora 08:30 se va desfășura, la sediul ISU Gorj de pe strada Calea București, nr. 9J, proba ,,Scara de fereastră”, iar începând cu ora 16.00 se va desfășura, pe Stadionul Municipal Tg-Jiu, proba “Realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă”. Concursurile se vor încheia joi, 31 august, cu festivitatea de premiere care va avea loc pe Stadionul Municipal Tg-Jiu, începând cu ora 10.30. Mult succes tuturor participanților”, au transmis organizatorii.

Gelu Ionescu