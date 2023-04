Ce-i cere direct lui Plaveti un salariat CEO, sătul de bătaia de joc din companie!

Salariații CEO sunt din ce în ce mai exasperați fiindcă nu pot ieși la pensie în baza Legii 197, lege pe care casele de pensii nu o iau în considerare și pentru care administrația CEO pune obstacole peste obstacole, dând adeverințe greșite sau deloc. Înalta Curte de Casație și Justiție a HOTĂRÂT că legea este aplicabilă pentru cei care au muncit 25 de ani ÎN PRODUCȚIE și au cel puțin 30 de ani vechime în muncă.

În acest sens, sătul de bătaia de joc la care a fost supus de către funcționarii CEO, la fel cum au pățit majoritatea salariaților care au cerut adeverințe de la companie, unul dintre salariații CEO, care în anii trecuți a muncit în producție, la Termocentrala Turceni, îi trimite direct actualului șef al CEO, Dan Plaveti, pentru a doua oară, o adresă, o solicitare pentru eliberarea unei adeverințe. Este vorba despre Ion Paraschiv care semnalează că Legea 197 este interpretată după bunul plac al CEO și al caselor de pensii, în sensul că aceasta nu face trimitere la ”condiții speciale” ci strict la munca în Producție. Prin urmare, angajaților CEO, potrivit acestei legi, trebuie să li se elibereze adeverințe prin care le este recunoscută MUNCA ÎN PRODUCȚIE, MENTENANȚĂ SAU ASIMILATE.

”Subsemnatul Ion Paraschiv, in calitate de fost salariat al Termocentralei

Turceni, intre anii 1986 – 2012, va rog sa imi eliberati o adeverinta, pentru perioada

numita, din care sa reiasa ca activitatea prestata s-a desfasurat in Productie,

Mentenanta sau Asimilate, in conformitate cu Legea 197 din 2021.

Mentionez ca am primit raspunsul dumneavoastra la precedenta cerere si ca,

acesta, nu face obiectul cererii mele. Nu am cerut sa mi se evaluieze conditiile de

munca, din acea perioada ci, doar, sa mi se confirme ca activitatea prestata ma face

eligibil pentru legea mentionata, Legea 197 din 2021.

In precizarile Casei de pensii se scrie ca, “Locurile de muncă încadrate

în condiții speciale se completeaza cu “litera I”. Fara sa poata conditiona calitataea

de “Locuri de munca desfasurate in productie, mentenanta sau asimilate” de

considerente ce nu pot fi evaluate, in mod formal.

Legea 197 este o lege speciala, pentru ca se adreseaza personalului din

termocentralele pe carbune si nu evalueaza locurile de munca, in modul in care au

fost evaluate de legi anterioare, precizarile ei fiind prioritare si datorita datei de

intrare in vigoare dar si datorita Hotararii ICCJ, din martie 2023.

Convins fiind de buna dumneavoastra intentie, va rog sa reconsiderati

eliberarea adeverintei solicitate”, a solicitat Ion Paraschiv.

Mai jos, redăm răspunsul primit de către acesta, la prima sa cerere, din partea a doi șefi CEO: Dan Plaveti și Cosmin Trufelea.