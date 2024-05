CEO a cheltuit 1,7 milioane de euro pe hârțogării! Construirea celor opt parcuri fotovoltaice, blocată!

Complexul Energetic Oltenia (CEO) a plătit, până acum, în jur de 1,7 milioane de euro doar pentru servicii de consultanță și documentații de urbanism pentru cele opt parcuri fotovoltaice care fac parte din Planul de restructurare a companiei, aflat deja în întârziere. Licitația pentru demararea construirii acestora a fost contestată de două firme participante, însă atât Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cât și Curtea de Apel Craiova au respins una dintre contestații, iar în privința celeilalte instanța nu a luat o decizie. Valoarea totală estimată a contractelor de execuție a parcurilor fotovoltaice scoase la licitație de către CEO se cifrează la 374,65 milioane euro plus TVA, din care peste 280 milioane euro sunt asigurați din Fondul de Modernizare, însă atribuirea acestora rămâne încă blocată, deși termenul de punere în funcțiune este 2025.

Complexul Energetic Oltenia a plătit 7 milioane de lei (echivalentul a 1,4 milioane de euro) pentru ,,servicii de consultanță pentru implementarea de parcuri fotovoltaice pe depozitele de zgură și cenușă aferente sucursalelor energetice și pe haldele din cadrul sucursalei miniere”. Acest contract a fost încheiat acum doi ani, în mai 2022, cu asocierea formată din Ramboll South East Europe SRL București și Ramboll Danmark A/S din Danemarca. Contractul inițial, în valoare de 6.923.550 de lei, fără TVA, a fost defalcat valoric și pe zile/om lucrate de către experți pe cele opt parcuri fotovoltaice.

Contractele de proiectare au fost finalizate în două etape, în august și în decembrie anul trecut, și au fost cesionate societăților care vor administra cele opt parcuri fotovoltaice.

Despre Ramboll South East Europe, cu acționariat danez, se știe că este administrată de Silviu Stoica, fost angajat la Ministerul Mediului și fost secretar de stat la Ministerul Dezvoltării. Despre Stoica, presa a relatat că este prietenul fostului deputat PSD de Dâmbovița, Ionuț Cristian Săvoiu. CEO a mai plătit 1.598.000 de lei pentru întocmirea documentației în vederea obținerii ,,planului urbanistic zonal și a regulamentului local de urbanism aferent acestuia”, pentru toate terenurile ce aparțin companiei energetice în vederea obținerii autorizațiilor de construire a parcurilor fotovoltaice.

Este vorba despre un acord cadru inițial și două contracte subsecvente încheiate cu Institutul de Cercetare Ştiinţifică, Inginerie Tehnologică şi Proiectare Mine pe Lignit din Craiova (SC ICSITPML SA Craiova), la care Ministerul Energiei deține 90% din acțiuni, și Getrix SA, o firmă de arhitectură din Craiova. Contractul a fost atribuit în aprilie 2022 și a avut ca termen de finalizare 24 de luni.

Între timp, a fost demarată și licitația pentru execuția parcurilor fotovoltaice a căror valoarea totală estimată se cifrează la 374,65 milioane euro plus TVA.

Procedura de atribuire a fost însă contestată de firma MIS Grup SRL din Bistrița-Năsăud, precum și de compania TSD Global Co. LTD. din Coreea de Sud.

În luna ianuarie a acestui an, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins ambele contestații.

O lună mai târziu și Curtea de Apel Craiova a decis respingerea plângerii formulate împotriva deciziei CNSC de către coreenii de la TSD, iar în luna martie, aceeași instanță a anulat și cererea de contestație în anulare și soluția a rămas definitivă. Curios este că plângerea formulată împotriva deciziei CNSC de către firma MIS Grup SRL din Bistrița nu s-a judecat, dosarul fiind returnat de Curtea de Apel Craiova la CNSC.

În aceste condiții, finalizarea proiectelor solare ale CEO rămâne în aer, atribuirea contractelor de execuție fiind blocată.

