SCANDAL| Deputatul USR, Radu Miruță, atac la DRDP Craiova pentru nedeschiderea DN 67C – Transalpina. DRDP Craiova: Participanții la trafic nu sunt în siguranță!

Transalpina rămâne închisă circulației rutiere, atâta timp cât există riscul de producere a unor evenimente ce pot pune în pericol participanții la trafic, a anunțat ieri, DRDP Craiova.

Din fotografiile prezentate de DRDP Craiova reiese că drumul reprezintă un pericol, bucăți de pământ, rocă și zăpadă desprinzându-se de pe versant și căzând pe carosabil.

Numai că, imaginile nu ar fi reale, după cum acuză parlamentarul de Gorj, Radu Miruță, președintele organizației județene a USR, care revendică fotografiile spunând că sunt făcute chiar de el, în anii trecuți. Iată reacția de ieri a deputatului: ,,Doar o altă mostră de incompetență: DRPD Craiova trimite astăzi presei o poză cu Transalpina făcută acum câteva săptămâni pentru a încerca să își justifice gafă de a ține drumul închis (poză lor făcută de 4-6 săptămâni, sau chiar din anii trecuți fiindcă anul acesta nu a fost așa zăpadă), în comentariu.

Pozele făcute de mine și de zeci de alți oameni luni sunt cele de mai jos, sunt de la cota 2145m, adică din unde este ,,cea mai multă zăpadă” și unde se vede cât de ,,mare” este zăpadă care ține drumul închis. În timp ce la DRPD/Ministerul Transporturilor se mustește de lene și de indiferență pentru Rânca, sute de agenți economici din Rânca au afacerile afectate, la fel alte câteva sute din zona Novaci, Obârșia Lotrului. Domnilor Weber și Iordache, nu vreți să faceți o tură până la Rânca, să vedeți cât de mare e ridicolul ținerii drumului închis cât timp nu mai este absolut nicio problemă? Aveți palmares cum că vă pricepeți la drumuri… Credeți că dacă nu deschideți drumul când vorbesc eu despre asta, arătați că sunteți șmecheri. Doar că lumea asta mare nu măsoară șmecheria așa cum o măsurați dumneavoastră, cei responsabili de iresponsabilitate. Voi trăiți în continuare în lumea voastră, a minciunii, a lenei și a durerii în cot, domnilor de la PSD-PNL!”, a scris acesta pe pagina sa publică.

DRDP Craiova respinge acuzațiile: Se va vedea cine minte

De partea cealaltă, reprezentanții DRDP Craiova resping acuzațiile deputatului Miruță, declarând că imaginile au fost făcute în timpul lucrărilor de ieri dimineață: ,,Referitor la postarea făcută de domnul deputat prin care ne acuză că încercăm să manipulăm atât presa cât și opinia publică, prin postarea unor fotografii ,,vechi”, așa cum spune dumnealui, sunt în măsură să vă transmit următoarele: aceste fotografii au fost făcute astăzi, de dimineață, (ieri, n.r.), de către colegii mei pe DN67 C să continue lucrările de punere în siguranță a drumului în vederea redeschiderii circulației rutiere, noi nu facem politica niciunui partid, noi facem strict politica participanților la trafic pe care îi vrem în siguranță când circulă pe drumurile administrate de noi și nu avem niciun fel de interes ascuns în această închidere sau în menținerea acestei măsuri. Drumul se va deschide numai atunci când comisia de specialiști ai CNAIR vor veni și vor spune ,,da, se poate circula în siguranță, deschideți drumul, nu este niciun fel de pericol”. Până atunci, circulația va rămâne închisă, noi vom continua să lucrăm, atât cât vremea ne lasă. Încă suntem sub codul de vreme rea. Astăzi a plouat destul de mult, suntem sub un cod galben de precipitații abundente și de grindină.

Astăzi a fost o ceață atât de densă, încât nu se putea vedea unde lucrează utilajul și am fost foarte aproape de a avea niște evenimente rutiere neplăcute din cauza celor care au intrat pe acest sector de drum și era să provoace accidente cu utilajele noastre care erau în acțiune, astfel că am fost nevoiți, din nou, să ne oprim mai devreme decât ne propusesem, fiind un risc foarte mare de a fi provocate accidente rutiere. Din păcate, participanții la trafic nu vor să respecte indicatoarele rutiere montate de noi, în calitate de administratori ai acestui tronson de drum. Mai mult decât atât, o echipă a unei televiziuni naționale a fost astăzi să verifice cine are dreptate, dacă noi, sau ceilalți, dacă noi vrem să ținem drumul închis intenționat. I-am însoțit pe colegii noștri pe acest sector de drum în timpul lucrărilor și, în această seară, vor apărea imaginile la jurnalele de știri, iar atunci toată lumea se va convinge cine minte și cine nu minte, cine încearcă să facă o campanie, să rupă câteva voturi sau cine ține, cu adevărat, la siguranța participanților la trafic”, a declarat reprezentantul DRDP Craiova, Cristi Tudor.

M.C.H.