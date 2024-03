Ca la noi, la nimeni – Șoferi drogați, scandal cu polițiști și întârzierea desemnării candidatului PSD-PNL la PMB

Motto: „Festina lentae (latină). Grăbește-te încet!” – Proverb latinesc

Să începem cu finalul ideii din titlul de azi al acestor simple note. La ora când aștern aceste rânduri, sondajele interne ale PSD și PNL nu sunt cunoscute.

SONDAJELE INTERNE ALE PSD ȘI PNL, ÎNCĂ NECUNOSCUTE! Social-democrații i-au propus pentru sondare pe Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei și propunerea Organizației PSD București, ca și a femeilor din PSD, plus Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 din București – dar care a anunțat că nu vrea să candideze! -, iar PNL îl are drept propunere de candidat la alegerile pentru Primăria Bucureștilor pe actualul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, și pe fostul mare internațional din Generația de Aur, Ionuț Lupescu, dar care poate candida și pentru un loc în Consiliul General al Capitalei.

Ședința Coaliției PSD-PNL urma să înceapă luni, la ora 18:00, și negocierile sunt deosebit de grele întrucât cele două partide de guvernământ ar vrea să-l scoată pe Nicușor Dan din Primăria Generală a Bucureștilor. Treabă grea, nimic de zis, dar și alegerea candidatului comun al PSD și PNL nu e deloc o treabă ușoară. Mai ales că partidul ce va da candidatul pentru București va trebui să renunțe la candidatura pentru Președinție! Cum spuneam, preferatul pretinsului PNL, Sebastian Burduja nu stă deloc bine în niciun fel de sondaj, dintre cele apărute până acum.

NICUȘOR DAN, ÎNVINS ȘI ÎN PROPRIUL SONDAJ! Dacă PSD și pretinsul PNL ar avea un candidat comun, la Primăria Municipiului București, alegerile ar fi câștigate de Cristian Popescu-Piedone, primar al Sectorului 5 și președinte al PUSL. În cel mai recent sondaj dat publicității, realizat de Verifield, Cristian Popescu-Piedone conduce cu 40,4%, fiind urmat, pe locul doi deci, de Nicușor Dan cu 39,3%. Iar Sebastian Burduja abia ar strânge 16% din procente. Aici sunt două ciudățenii: Gabriela Firea nu a fost deloc inclusă între cei sondați, iar sondajul – culmea! – ar fi fost comandat de Nicușor Dan însuși!

CRISTIAN POPESCU-PIEDONE NU RENUNȚĂ! Contactat de postul de televiziune Antena 3 CNN și întrebat dacă a fost contactat de vreun partid politic din Coaliție ca să renunțe, ori să-l susțină, Cristian Popescu-Piedone a răspuns: „NU! Și nici nu mă gândesc să renunț. Candidez 100%! Vreau să facem politica oamenilor ce ne dau votul, adică a cetățeanului. Deci, nu voi face pasul înapoi. Am o legătură directă cu Dumnezeu, ăsta-i primul meu gând.”

ACCIDENTE MORTALE, ȘOFERI DROGAȚI ȘI BĂTĂUȘI. Și la început de săptămână au fost o droaie de accidente grave pe șoselele României, unele mortale, șoferii au sărit la bătaie cu jandarmii și cu polițiștii. La o razie de nivel național, în numai câteva ore, au fost prinși 34 de șoferi drogați. Iată că fenomenul drogaților în școli și pe șosele scapă de sub control. Plus, cum am mai amintit, se constată un val de atacuri și de violențe, oamenii legii fiind cei asupra cărora s-a aruncat cu lopeți și cu cărămizi.

OAMENII DIN SĂNĂTATE AMENINȚĂ CU GREVA GENERALĂ! Și luni, între 4000 și 50000 de angajați în sistemul de sănătate publică au mărșăluit prin București. Ei cer măriri de salarii și au protestat în fața Guvernului, în Piața Victoriei, apoi la Ministerul Sănătății, la Ministerul Muncii și, în final, au mers spre Palatul Parlamentului. Sindicatele din SOLIDARITATEA SANITARĂ nu au fost primite nicăieri la negocieri. Ori acestea vor avea loc în această săptămână. Sau strâng semnături și încearcă să-i atragă de partea lor pe cei din sindicatul SANITAS.

ION PREDOȘANU

P.S. SPITAL NOU PENTRU MARII ARȘI. În vremea aceasta, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat: „Ridicăm un spital nou, dedicat pacienților cu arsuri grave, la Târgu-Mureș”. (Ion Predoșanu)