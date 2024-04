Juniorii C de la CSM Târgu Jiu nu au rivali la județ

Weekend perfect pentru tinerii fotbaliști de la CSM Târgu Jiu. Grupa 2009 s-a impus cu 10-0 în fața formației similare de la Viitorul Târgu Jiu. Odată cu acest succes, echipa lui Alin Poenaru și Cătălin Trofin a câștigat din nou Campionatul Județean la această categorie de vârstă. Pentru CSM Târgu Jiu au marcat Rareș Băluță (3), Robert Roșca (2), Ianis Văcaru (2), Alex Gurică (2), și Alberto Pîrvu. ,,A fost un meci la discreția noastră. Am deschis scorul încă din minutul 2 și ne-am făcut jocul ușor. După pauză am făcut toate schimbările, iar cei care au intrat s-au achitat foarte bine de sarcini. Cu acest rezultat, suntem matematic câștigătorii Campionatului Județean, cu 2 etape înainte de final”, a declarat antrenorul Alin Poenaru.

CSM Târgu Jiu Juniori C – Lot grupa 2009: Rareș Băluță, Raul Bîrsescu, Ștefan Breazu-Imre, Eduard Cămin, Darius Ciocioman, Ianiss Cosacu, Bogdan Croitoru, Marian Dodescu, Ayan Dodescu, Alexandru Fometescu, Ionuț Frățilă, Robert Goșea, Alexandru Gurică, Darius Holdon, Răzvan Manolache, Fabian Mărgineanu, Lorenzo Nistor, Fabian Oiță, Alberto Pîrvu, Robert Roșca, Andrei Stîngaciu, Dragoș Tănăsescu, Ianis Văcaru, Mihai Vasiloiu, Andrei Vintilescu. Antrenori: Alin Poenaru și Cătălin Trofin.

Cătălin Pasăre