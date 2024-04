Două autoturisme, scoase la licitație de Fisc la prețuri de numai câteva mii de lei

Un Ford Fiesta și un Audi A4 constituie obiectul unei noi licitații organizate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Gorj, prin Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice.

Finanțele din Gorj vor organiza o nouă licitație în vederea reîncercării de a vinde două autoturisme ce aparțin unor persoane fizice din județ. Procedura va avea loc după Paște, în data de 9 mai, la sediul din Târgu Jiu al AJFP Gorj, str. Siretului, de la ora 11:00. Cele două bunuri mobile nu se află la prima licitație, iar prețul lor de acum este unul diminuat față de procedurile anterioare când s-a încercat vânzarea lor. Este vorba despre: ,,Dosar executare: 19860, licitația a VI-a – autoturism marca Ford, model Fiesta, an fabricație 2004, funcțional, stare uzura satisfăcătoare, preţ de pornire licitație/evaluare – 2.750 lei (fără TVA); Dosar executare: 11630, licitatia a II-a – autoturism marca Audi, model A4, an fabricație 2006, funcțional, stare uzură nesatisfăcătoare, prezintă multiple avarii vizibile, preţ de pornire licitație/evaluare – 7.405 lei (fără TVA)”.

,,Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: cererea de participare la licitație și oferta de cumpărare, completată conform Ordinului nr.987/2020 – anexa nr.11, să cuprindă contul bancar în care se solicită restituirea taxei de participare la licitație, în cazul în care nu ați fost declarat adjudecatar; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport; declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care se certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul”, se specifică în anunțul postat pe site-ul ANAF.

Izabella Molnar