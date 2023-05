Ca la noi, la nimeni – Sindicatele din Sănătate se alătură celor din Educație cu o grevă generală. Ciucă și Ciolacu fac rocada și croiesc un nou Guvern!

Motto: „Nu toată lumea e capabilă să stea în mlaștină până la gât și să surâdă. Unii nu se pot abține să nu dea din mâini, încercând să iasă, chiar dacă astfel se afundă cu totul.” – Octavian Paler

În vreme ce la sediul Ministerului Educației, ministresa Ligia Deca avea joi o nouă rundă de convorbiri cu liderii principalelor federații sindicale din învățământ, fără să se fi ajuns la vreun rezultat sau măcar la un compromis, a mai venit o veste proastă. Sindicatele din Sănătate se alătură celor din Educație și vor intra și ele în grevă generală de la 1iulie. Nu înainte de a avea și ele o grevă de avertisment pe 8 iunie!

PRIM-MINISTRUL CIUCĂ ESTE MULȚUMIT. La aproape un an și jumătate de la preluarea mandatului de prim-ministru al României, Nicolae Ciucă, se declară mulțumit cel puțin pentru că: „În ultimul an și jumătate, România a avut și are stabilitate.” În cursul zilei de joi, prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, a a vut o întâlnire cu posibilul viitor premier, Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat și, totodată, președinte al Camerei Deputaților, în care au discutat în doi despre viitorul coaliției și posibila ieșire a UDMR de la guvernare. Ulterior, așa cum era stabilit, cei trei lideri ai actualei coaliții de guvernare s-au văzut în trei: Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Hunor Kelemen. La un moment dat, prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, s-a retras de la discuții pentru a se întâlni cu o delegație din Marea Britanie, pe care o primise și Marcel Ciolacu mai de dimineață. Nu cunoaștem deciziile care s-au luat și nici dacă UDMR va mai rămâne la guvernare.

CU SAU FĂRĂ UDMR?! O variantă ar fi ca UDMR să semneze cu Partidul Social Democrat și cu Partidul Național Liberal un acord de susținere parlamentară, în schimbul păstrării posturilor de secretari de stat, a celor din agenții și pe cele din teritoriu. Unele surse anunță că UDMR ar accepta să rămână și fără Ministerul Tineretului și Sportului.

NEGOCIERI DURE. Oricum, joi după amiază au avut loc negocieri dure. Dar ce ne facem că UDMR nu este dispusă să renunțe la Ministerul Dezvoltării Regionale? Un minister foarte important, mai ales în viitorul an electoral, și probabil din acest motiv Partidul Național Liberal și-l dorește pentru președintele său, actualul prim-ministru Nicolae Ciucă.

Vicepremieri ar fi Nicolae Ciucă și Hunor Kelemen. Pentru demnitatea de ministru al Finanțelor Publice, Partidul Național Liberal are trei propuneri de candidați: Sebastian Burduja, Alexandru Nazare(care-a mai fost ministru la Finanțelor Publice) ori consilierul prezidențial Cosmin Marinescu, dorit de către Preș. Klaus Werner Iohannis. În felul acesta, președintele Iohannis ar avea în Guvernul Ciolacu trei foști consilieri prezidențiali: Bogdan Aurescu, Ligia Deca și probabil pe Cosmin Marinescu.

Nesiguranța este singurul lucru sigur în chinurile facerii Guvernului Ciolacu. Rămân de neclintit pretinșii liberali Virgil Popescu, la ministerul Ernergiei, și Cătălin Predoiu, la Ministerul Justiției. Liberalul Florin Barbu este surpriza de la Ministerul Agriculturii, iar neprofesionistul Vasile Dâncu revine în Guvern ca ministru al (In)Culturii.

Tot o surpriză este și posibila nominalizare a senatorului PSD Radu Oprea ca ministru al Economiei și antreprenoriatului. Gabriela Firea se pare că va deține un minister ceva mai mare – Ministerul Familiei și Sportul. Una peste alta, se dorește un Guvern mai suplu, cu 18 ministere în loc de 20, câte există acum.

ION PREDOȘANU

P.S. UN NOU MAXIM ISTORIC ÎN DEVALORIZAREA LEULUI. Banca Națională a României(BNR) a anunțat joi o nouă devalorizare a leului în raport cu moneda unică europeană euro! Astfel, moneda Euro trece de 4,9731 lei și atinge un nou maxim istoric. Miercuri, moneda europeană se vindea cu 4,9610 lei. (Ion Predoșanu)