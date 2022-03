Ca la noi, la nimeni – Război în Ucraina, conflict între PSD și PNL!

Motto: „Politica este aproape la fel de interesantă ca și războiul, dar nu mai puțin periculoasă. În război ne pot omorî o dată, în politică de mai multe ori” – Winston Churchill

Oricum, Starea de alertă – în urma căreia, vreme de doi ani, mulți certați cu legea s-au îmbogățit peste noapte – a încetat noaptea trecută, la miezul nopții. Aveam impresia că marți – mai vechea zi de marți cu cele trei ceasuri rele – coaliția va creiona proiectul legii Stării de criză, ce urma să fie discutat în aceeași zi la o ședință a Guvernului Ciucă. Iar Parlamentul României, deși are și alte treburi nerezolvate, anunțase că-i pregătit să dezbată proiectul legii Stării de criză în procedură de urgență.

DEZINFORMĂRI MARCA PSD ȘI PNL! Îmi cer scuze în fața cititorilor, pentru dezinformarea din Gorjeanul de marți, dar eu însumi înghițisem gălușca aruncată de un individ ce se pretinde Purtătorul de cuvânt, adică de vorbe goale și lipsite de orice sens, al Guvernului – numitul Dan Cărbunaru. Căruia, iertați-mă, nu-i cunosc gradul!

Generalul în retragere Nicolae Ciucă, intrat până-n gât în pretinsul Partid Național Liberal este faultat și de propriul partid. Ce-i drept, și-o merită. Când a demisionat din armata României – pe care ar mai fi putut s-o slujească – ne anunțase ritos că nu va intra niciodată în politică. El a zis, el a auzit. Dacă nu cumva, datorită vârstei, n-a și uitat!

Așa că, „ghinion” – cum ar spune Preș. Klaus Werner Iohannis. Chiar dacă ghinionul și-l mai face omul și cu mâna (sau cu capul) lui! Și așa, Starea de criză – la proiect mă refer – cică s-ar mai lua în discuție de certărețele Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, care marți s-au tot acuzat una pe alta – și va fi votată de Guvernul Ciucă săptămâna viitoare. Și ar apărea ca Legea Stării de criză abia după ce ar vota-o Parlamentul, ar promulga-o Preș. Klaus Werner Iohannis. Și ar fi pusă așa la păstrare – probabil la saramură – și va fi aplicată, repet, dacă va exista așa ceva, că oricum eu nu-i văd rostul și nici nu am încredere că PSD și PNL se țin de cuvânt.

Am făcut această precizare din respect pentru cititori și sper să nu mai fiu obligat să-mi cer iar iertăciune în fața Măriei Sale, cititorul Gorjeanului, pentru niște vorbe-n vânt aruncate de PSD și de PNL. Evident, prin liderii lor!

SUNTEM ÎN CRIZĂ. DE CE NE MAI TREBUIE LEGEA STĂRII DE CRIZĂ? În ceea ce privește proiectul Legii Stării de criză, rămâne de neînțeles și de digerat cum este posibil ca propunerea insituirii acesteia să vină din partea ministrului (Ministerului) Apărării, nici aici PSD și PNL n-au căzut de acord cum e corect, n.m. I.P.), apoi avizată de prim-ministrul României și apoi aprobată printr-o hotărâre a Consiliului Suprem de Apărtare a Țării (CSAT, un fel de unicat în materie – fără a mai exista vreo țară europeană cu un asemenea organism semidictatorial! – chiar dacă în textul inițial al proiectului Stării de criză se vorbea, pe negândite, de o mobilizare generală a celor înregistrați ca bărbați și sunt între 18 și 60 de ani. Chit că, în Constituție, mobilizarea s-ar putea face doar în caz de război, asediu și alte… calamități.

Iar noi avem mai demult criza economică, criza sanitară, criza energetică, criza socială și, adesea, crize politice. De ce mai trebuie Legea Stării de criză? Dar așa-i cu prostul care dacă nu-i fudul, nu-i prost destul!

RUSIA NU SE SATURĂ DE SÂNGE! Haina și hulpava Federație Rusă își continuă asediul asupra Ucrainei, atacând blocuri de locuințe, spitale (34 fiind deja distruse!), școli și grădinițe. Cu Rusia Țarului Putin nu se poate negocia pentru că nu-și respectă cuvântul! La negocierile delegațiilor Ucrainei și Rusiei, delegații formale și în derâderea întregii omeniri și a umanității, s-a vorbit de coridoare umanitare de trecere a civililor. Spre rușinea fascistoizilor de la Kremlin, zeci de civili au luat în serios promisiunea invadatorilor din Federația Rusă. Numai că, de cum au intrat pe aceste coridoare umanitare, au fost împușcași și bombardați.

ION PREDOȘANU

P.S. PUTIN PĂRĂSIT DE CHINA. Și totuși, Dumnezeu nu doarme. O știre de ultimă oră zice așa: China crede în prietenia sa cu Rusia și care ar fi tare ca o stâncă. Numai că tot China adaugă că n-o va ajuta cu nimic pe Federația Rusă (Ion Predoșanu)