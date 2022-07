Ca la noi, la nimeni – Previziuni sumbre

Motto: „Sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță.” – Nicolae Iorga

Aveam de gând să-mi mai dau cu părerea despre începuta dezbatere a noului Cod Fiscal pe care miercuri, adică astăzi, GuWernerul Meu Ciucă are după cum a anunțat, intenția de a-l aproba, după opinia mea cam târziu și, totuși, pripit prin ordonanță de urgență a guvernului. Din lipsă de date concrete, cunoscută fiind secretomania guvernanților, rămâne pe altă dată această doleanță.

Îmi pare, totodată, rău că nu am posibilitatea de a aduce vești bune. Las la o parte cumplita secetă și canicula prin care trecem, cu efecte grave în agricultură – principalul domeniu de activitate care ne-a scos de atâtea ori din impas. Totuși, cum din anul 2020 încoace guvernele preponderent liberale nu au investit niciun sfanț în sistemele de irigații, din păcate, vom avea un an agricol cum nu se poate mai slab.

BNR AVERTIZEAZĂ! Iar colac peste pupăză, Dan Suciu – purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României – a făcut niște declarații ce pot fi numite previziuni sumbre pentru români: „Vârful inflației se va muta în trimestrul al treilea.”

Dan Suciu a vorbit marți, cum spuneam, ca purtător de cuvânt al BNR, despre inflația care a ajuns la 15,1% în luna iulie, o cifră peste prognoza din primăvară a BNR. Atunci când Banca Națională a României estima un maxim de 14,3% pentru această perioadă.

„Inflația va continua să crească. Din păcate, prognoza (sau scenariul, cum vreți să-i ziceți, n.m. I.P.) BNR de acum câteva luni s-a materializat. Toate riscurile privind majorarea prețurilor și, în consecință, vârful inflației din trimestrul acesta se va muta în trimestrul al treilea. Ceea ce este important de spus este că partea majorării prețurilor s-a produs în lunile martie-iulie. Urmează ajustări suplimentare. Dar vârful inflației este aproape. De fapt, noi anticipam undeva o rată a inflației de 14% pentru această lună. Dar, iată, avem o rată a inflației de 15,1%.

BNR IA ÎN CALCUL SCENARIUL RECESIUNII, DEȘI AR VREA SĂ-L EVITE! Probabil că în toamnă, dacă prețurile la energie vor continua să se manifeste, această situație complicată se va simți pe deplin. Luăm în calcul și scenariul recesiunii, dar încercăm să-l evităm. Creșterile de prețuri la energie au un efect dublu: unul recesionist și unul inflaționist, ceea ce creează mari probleme pentru un subiect de asemenea complexitate, care trebuie soluționat printr-o decizie de politică monetară, dar și prin politici fiscal-bugetare. Acestea sunt presiunile și provocările în acest moment,” a declarat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.

ȘI STATISTICA ARE ACELEAȘI CIFRE CA BNR! Potrivit Institutului Național pentru Statistică, rata anuală a inflației în luna iunie 2022, comparativ cu luna iunie 2021 este 15,1%. Prețurile de consum în luna iunie 2022, comparativ cu luna mai 2022, au crescut cu 0,8%. Rata inflației de la începutul anului (iunie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este de 10,0%.

Rata medie a prețurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2021- iunie 2022) față de precedentele 12 luni (iulie 2020-iunie 2021) este 9,3%. Indicele nominalizat al prețurilor de consum – indicatorul pentru determinarea inflației la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene – în luna iunie 2022, comparativ cu luna mai 2022, este de 100,78%.

Rata anuală a inflației în luna iunie 2022, comparativ cu luna iunie 2021, calculată în baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) este de 13,0%.

Rata medie a prețurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2021-iunie 2022) față de precedentele 12 luni (iulie 2020-iunie 2021) determinată pe baza IAPC este 7,9%, conform AGERPRES și DCNews.

ION PREDOȘANU

P.S. Același Dan Suciu afirma că indicele ROBOR se apropie de 7%, dar inflația este 15,1%. Deci, cumva, la jumătatea inflației! (Ion Predoșanu)