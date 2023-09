Motto: „Haosul pândește lumea la toate colțurile.” – Emil Cioran

Și iată că marți, la orele 18:00, în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului României, Prim-ministrul Marcel Ciolacu și-a asumat răspunderea pe proiectul Legii reformei fiscal-bugetare, în urma căruia după așteptate promulgare este foarte posibil ca deficitul bugetar să scadă și să se încadreze, până la sfârșitul anului 2023, în ținta de deficit bugetar propusă de 4,4% din Produsul Intern Brut.

OPOZIȚIA RATEAZĂ MOȚIUNEA DE CENZURĂ. Evident, opoziția are șansa de a introduce o Moțiune de cenzură asupra reformei fiscale gândită de Guvernul Ciolacu, chestiune valabilă până joi sau cel mult până vineri, adică timp de trei zile de la asumarea răspunderii.

Și, totuși, opoziția este mai dezbinată decât oricând. Președintele USR(Uniunea Sabotați România!), Cătălin Drulă, se dă mare și tare crezând că el este liderul opoziției și nu vrea sub nicio formă să colaboreze cu ceilalți. Parlamentarii USR au semnat o Moțiune de cenzură, dar ei sunt doar 70 la număr, în vreme ce pentru a fi acceptată depunerea unei Moțiuni de cenzură ar fi nevoie de cel puțin 117 de semnături.

USR ÎȘI DĂ CU STÂNGUL ÎN DREPTUL! Și parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor(AUR) au strâns și ei 52 de semnături ale parlamentarilor proprii, plus încă zece ale unor parlamentari afiliați, adică independenți dar care au făcut parte din AUR. Miercuri, liderul AUR – George Simion – a declarat că dacă USR ar dori să debarce Guvernul Ciolacu și să depună Moțiunea de cenzură, AUR le pune acestora la dispoziție o listă cu 52+10 semnături, motiv pentru care îi așteaptă să le dea o mână de ajutor.

În acel moment, au primit un refuz categoric din partea unor lideri ai USR care i-au jignit în fel și chip, afirmând că AUR nu este un partid serios. Uite cine vorbește! USR se cramponează de faptul că ei intenționează să atace la Curtea Constituțională a României Legea reformei fiscal-bugetare pe care și-a asumat răspunderea Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, pentru neconstituționalitate totală! Mă rog, și dacă presupunem că USR ar avea dreptate tot nu se realizează nimic. Decât cel mult o amânare a aplicării Legii, întrucât aceasta ar fi retrimisă în Parlament și acolo i s-ar aduce amendamentele necesare pentru a fi constituțională!

PMP-ul lui Eugen Tomac aproape că nu contează ca număr de parlamentari și deci nu ar avea cum să depună o Moțiune de cenzură.

CSEKE ATTILA: ”ȘANSELE UNEI MOȚIUNI DE CENZURĂ, ÎN ACEST MOMENT, SUNT MATEMATIC ZERO!” Mai clari și mai lucizi, ca și în alte dăți, cei de la UDMR au anunțat ieri prin vocea liderului Cseke Attila că: „Șansele unei Moțiuni de cenzură, matematic, în acest moment, sunt zero.” De ce? Pentru că alianța aflată la guvernare – Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal – are peste 60% în Parlamentul României!

ION PREDOȘANU