Ca la noi, la nimeni – Iohannis, lux la înălțime!

Motto: „Să preferi luxul în locul confortului e un semn de prost gust.”

Ramon Eder, Din La vida ondulante

Aflasem, încă de zilele trecute că avionul privat închiriat de Preș. Klaus Werner Iohannis pentru vizita în Japonia și în Singapore a costat poporul român nu mai puțin de 500.000 de euro! Și iarăși ne punem întrebarea, fără răspuns deocamdată, de ce nu are România avion prezidențial? E o întrebare, cum spuneam, fără răspuns, deși la mărimea țării noastre în cadrul Unuinii Europene, ar fi obligatoriu să ne respectăm blazonul!

AVION VIP BOEING 737. Administrația prezidențială a închiriat un avion VIP Boeing 737-900ER(BBJ) Global Jet pentru călătoria președintelui Klaus Iohannis în Japonia și în Singapore. Aeronava are o capacitate de doar 19 pasageri și din imaginile postate pe internet are un apartament, cinematograf și alte dotări specifice unui avion de lux, gen VIP.

Președintele Klaus Werner Iohannis s-a îmbarcat sâmbătă, 4 martie 2023, la București, însă avionul a făcut o scurtă escală la Sibiu pentru Prima Doamnă.

Cu acest avion, președintele țării a călătorit pe ruta București-Sibiu-Tokyo Haneda în 4-5 martie 2023.

„Întrucât autonomia avionului este insuficientă pentru un zbor fără escală din Sibiu până în capitala Japoniei, piloții au afectuat o oprire de realimentare în Baku(Azerbaidjan).

Durata zborului dintre București și Sibiu a fost de numai 31 de minute, cea a zborului dintre Sibiu și Baku a fost de două ore și 48 de minute, iar zborul dintre Baku și Tokyo a avut o durată de nouă ore”, scriu cei de la Boardingpass-Global Jet, într-o postare pe pagina de Facebook.

Românii au avut mai multe comentarii spumoase despre călătoria președintelui Klaus Iohannis în Japonia, dintre care ne permitem să reluăm doar câteva:

„Când ești jupâneasă se plătesc 80.000 euro din banii cetățenilor să vină să te ia avionul de la scară.”

„Faptul că a călătorit în așa stil în Japonia nu e ceva rău. Adevărata problemă este faptul că se întoarce.”

„Cu TAROM-ul îi stătea în gât. Proștii trăiesc în sărăcie lucie și mutălăul se plimbă cu avioane de lux. Marș!”

„Românii trăiesc de azi pe mâine, cu scumpirile pe cap și Iohannis se plimbă și trăiește în lux. Ne-a adus acest individ și șleahta lui la nivelul de trai al lumii a III-a. Rușine.”

„Bun, să înțeleg că de la Sibiu au mai ridicat o persoană. 31 de minute+2 ore și 48 de minute până la Baku. Acolo au alimentat cu benzină bună(bună de tot!) ca să poată ajunge în 9 ore! Să ne pară bine că n-a zburat o săptămână, cu escale, pe banii noștri!”

„Răsfoiam imaginile și începeam să mă gândesc dacă e parțial sau decomandat apartamentul, în speranța că are măcar poziționare N-V. Garaj? Terasă?”

„A prins promoție la 10 euro.”

JUMĂTATE DE MILION DE EURO! Deși costul total al acestui avion privat închiriat pentru acea călătorie de la care România nu are niciun câștig este egal cu astronomica sumă de 500.000 de euro.

Vizita oficială a lui Iohannis a început luni, 6 martie. Marți dimineață, 7 martie, acesta s-a întâlnit cu Împăratul Japoniei, Naruhito, și cu Împărăteasa Japoniei, , Masako. Ulterior, Preș. Klaus Werner Iohannis s-a întâlnit cu premierul nipon, Fumio Kishida, anunțând la final că între cele două țări a fost încheiat un parteneriat strategic de colaborare.

E DE ȘEIC! Despre avionul de lux folosit de președintele Klaus Iohannis, Mugur Ciuvică, preșțedintele Grupului de Investigații Politice(GIP), a vorbit la emisiunea Miercurea neagră a site-ului DCNews, afirmând: „E de șeic! I-a umilit pe japonezi”.

ION PREDOȘANU

P.S. Reamintim că în tot anul 2022, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a călătorit în străinătate numai cu avioane de linie și toate vizitele au costat-o 25.000 de euro, în vreme ce tot în 2022, Preș. Klaus Werner Iohannis a celtuit pe călătorii cu avioane private 3,2 milioane de euro!(Ion Predoșanu)