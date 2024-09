Gestul făcut de șeful de post din Berlești pentru un bătrân cu piciorul amputat

„Colegul nostru, șeful Postului de Poliție Berlești a făcut un gest umanitar pe care noi l-am aflat de la localnici. În ziua de 11 septembrie, domnul Glăvan a dus alimente unui bătrân cu piciorul amputat care locuiește singur pe raza comunei unde polițistul își desfășoară activitatea. Noi am aflat abia azi, de la un sătean care l-a fotografiat la locuința bătrânului și am decis să-l contactăm. Întrebându-l de ce nu a făcut mai multe fotografii și nu ne-a anunțat pentru a face public gestul său, dl. Glăvan a spus: „Aceste fapte se fac în tăcere. Nu am simțit că trebuie să știe lumea despre ce am făcut. Încă de când am venit în comună am încercat să arăt că protecția și ajutorul polițistului nu se limitează doar la aplicarea legii, ci și la sprijinirea celor în nevoie.” În acest caz s-au implicat și autoritățile locale, care au făcut demersuri pentru a găsi o persoană care să-i ofere bătrânului asistență pentru deplasare, hrănire și alte necesități zilnice. Un astfel de gest poate inspira mai mulți oameni să fie atenți la cei din jur și să ofere ajutor atunci când este necesar”, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.