Bârseşti, Liceul Tehnologic, 6 sept 2024 – Revedere emoţionantă, la 40 de ani de la terminarea liceului – ,,Dragii mei colegi, clipa de astăzi a trecut, gândiți-vă la cea de mâine”!

Vine un timp al vârstei ingenue, când copiii se aşează în bănci, curioși poate și neastampărați, fără să-ţi dai seama când ei devin inteligenți, rafinați și mai maturi, până la terminarea gimnaziului şi a liceului, după care vor porni cu elanul tinereţii la facultate sau chiar în câmpul muncii, pentru că aşa se scrie cartea vieții, dar, eu mă gândesc la faptul că după cei patru ani de liceu şi după alţi 40 de ani de căutare a sensului vieţii, pot spune că aceştia din urmă s-au perindat ca o poveste despre succes și ca o lecție de viață!

Aş începe cu faptul că în ziua de 6 septembrie 2024, am fost primiţi cu multă căldură, la propriu şi la figurat, cu multă ospitalitate la Liceul Tehnologic Bârseşti, de către doamna director, prof. Maria Dabelea, care ne spunea că în calitate de fost absolvent: ,,După aceşti patruzeci de ani, crezi că meriţi să ai o viață frumoasă și fericită şi că trebuie să-ți alegi cu grijă idealurile ca să țintești cât mai sus. La vremea dumneavoastră, şcoala v-a învăţat să munciţi cu plăcere, pentru a avea mereu succes, de aceea, tu, absolventule, în cele patru decenii de la absolvire, ai fost sincer cu oamenii și cred că în continuare, ajută-i atunci când poți, dar nu-ți lăsa soarta în mâinile lor, pentru că numai tu îţi poţi face viaţa mai frumoasă”, iar, cu aceste cuvinte frumoase doamna director ne-a condus într-o sală de festivităţi împreună cu doamnele diriginte: Gruia Sofia şi Buneci Aneta, cu domnii profesori: Stângă Vasile, Todea Ion, Pupăză Dan, Lupulescu Vasile, Lambrache Maria şi domnul Gogonea Vasile.

Doamnele diriginte au strigat catalogul, iar absolvenţii prezenţi au prezentat unele secvenţa narative din viaţa şi din familia lor! Doamna profesoară Gruia Sofia a ţinut să se adreseze elor prezenţi prin cuvintele: ,,Dragi absolvenţi, ştiu că după patru ani de liceu în care ați învățat multe lucruri bune de la noi, în alţi patruzeci ați reușit să descoperiți legi ale fizicii și ale firii omeneşti, v-ați antrenat mintea, sufletul și corpul, ați visat, v-ați maturizat sau v-ați imaginat liberi și independenți, iar, acum, cred că este acel moment când drumurile noastre se reîntâlnesc, pentru că ciclul este complet şi pe drumurile vieţii aţi atins o limită a timpului petrecut împreună cu cei dragi ai familiilor voastre”, iar, doamna Buneci Aneta a continuat, spunând că: ,,Acum a venit vremea să povestiţi pentru o vreme, pentru o viață în care aţi reuşit să deveniţi oameni cu copii şi nepoţi, oameni pe care noi, dascălii, v-am inspirat ca să trăiți satisfacția de a reuși în tot ceea ce v-ați propus, să vă amintiți mereu unii de alții, să continuați să visați, pentru că niciodată nu este destul, să credeți în voi inșivă și să nu încetați să fiți copii cu copii şi nepoţi”, a încheiat cu vădită emoţie doamna profesoară Buneci! Domnul profesor Dan Pupăză a explicat faptul că drumurile fiecăruia dintre absolvenţi s-au conturat, atunci când fiecare dintre ei avea nevoie să caute răspunsuri la întrebări nerostite, să reînvețe şi să reinventeze puterea visului frumos, să adune și apoi să risipească unele clipe de neuitat, ,,pentru că voi, absolvenţii de acum 40 de ani, ați devenit niște oameni mari, la fel de frumoși, de inteligenți și deosebiți, pregătiți pentru zborul maturității voastre, după ce aţi încheiat niște etape ale devenirii. Acum, nu vă rămâne decât să încetați să mai fiți cine erați și să vă dovediţi prin faptele voastre, aceia care sunteţi cu adevărat”! Domnul profesor Vasile Gogonea, prin cuvinte frumoase şi convingătoare, a ţinut să ne precizeze următoarele: ,,Dragi absolvenţi, să aveţi încredere în faptele vieţii dumneavoastră, să fiţi mândri de ceea ce aţi realizat până în acest moment, iar, timpul devenirii trebuie să vă dea încredere deplină în puterile dumneavoastră! Pantru că aţi învăţat de la profesorii dumneavoastră atât de multe lucruri şi acum ştiţi încă unul, esenţial pentru reuşita deplină în profesie, faptul că numai învăţând şi muncind se poate asigura desăvârşirea şi succesul şi că aţi păstrat în suflet tot ceea ce aţi învăţat bun în anii de liceu”!

Ca să fim sinceri, pe toţi ne-au emoţionat cuvintele dascălilor noştri şi am observat pe feţele colegilor mei bucuria de a fi împreună, iar, dacă nu îi pot aminti pe toţi în acest articol, îmi permit să mă refer la primăriţa Buşe Ioana Sultan Ioana Rodica, Bercan Constantin sau Guran Elisabeta, Oprian Gheorghe, Muscalu Victoriţa, Cămin Elena, Buzerea Elisabeta, Cotojman Liliana, Pachiu Aurel, Drulă Dorenţa, pentru că spaţiul din articol nu îmi permite să-i amintesc pe toţi cei prezenţi! Dragii mei colegi, clipa de astăzi a trecut, gândiți-vă la cea de mâine şi încercați ca să trăiți frumos, încercați să obtineți fericirea, multumindu-I lui Dumnezeu că existăm şi nu ne-am jucat cu viaţa, ci, am trăit şi trăim această viaţă cu Dumnezeu!

Conf. univ. dr. Emilia CONSTANTINESCU, Facultatea de Agronomie, Universitatea din Craiova