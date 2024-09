Ca la noi, la nimeni – Sondaj INSCOP care-i dă frisoane lui Marcel Ciolacu!

Motto: „Este nevoie de măsuri urgente, clare și ferme, pentru ca decalajul dintre Moldova și celelalte regiuni să fie cât mai repede atenuat, iar Moldova să redevină o opțiune. De aceea, o strategie regională comună, dublată de o politică corectă, poate poziționa Moldova pe un drum al construcției și dezvoltării.”

Deputatul Ionel Palăr (PSD), în declarația „Uniți, ridicăm Moldova”

Citatul din motto-ul de astăzi face parte dintr-o declarație a deputatului social-democrat Ionel Palăr, ținută joi dimineață în plenul Camerei Deputaților. Ea sintetizează o dorință, deocamdată, a deputatului Ionel Palăr, care se suprapune pe o parte a programului de țară al candidatului Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, la alegerile prezidențiale din acest an.

MARCEL CIOLACU SE BATE PENTRU DEZVOLTAREA MOLDOVEI. De treaba aceasta mi-am dat seama din interviul pe care prim-ministrul României și președinte al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, l-a acordat celebrului realizator al emisiunii “Sinteza Zilei”, a Antenei 3 CNN, Mihai Gâdea. Un interviu original, luat pe când Marcel Ciolacu se afla la volanul unui autoturism și discutau despre viitorul României și al Moldovei, în drumul lor către Autostrada Moldova, prilej cu care s-au oprit și la un șantier de pe viitoarea autostradă, din care o mare parte din lungimea eis e va da în folosință chiar în acest an, 2024, chiar dacă-i un an electoral. Marcel Ciolacu vorbea nu doar de autostradă, ci și de fiecare euro investit în regiunea Moldova, care se întoarce în economie înzecit!

MIRCEA GEOANĂ ÎL ÎNTRECE PE MARCEL CIOLACU ÎNTR-UN SONDAJ INSCOP. Conform datelor sondajului INSCOP, realizat în cursul lunii septembrie, 69% dintre români s-ar prezenta la vot la alegerile prezidențiale. Iar Mircea Geoană (independent) și Marcel Ciolacu (PSD) s-ar clasa pe primele locuri în opțiunile electoratului.

În primul tur al alegerilor prezidențiale s-ar prezenta, cum spuneam, la vot 69% dintre români. Pe primele locuri apare o surpriză, în opțiunile electoratului aflându-se Mircea Geoană și Marcel Ciolacu, cu procente de peste 20%, după cum relevă un sondaj realizat de INSCOP și dat publicității joi.

Estimarea participării la alegerile prezidențiale a evidențiat că pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă cu „sigur nu voi merge la vot” și 10 „sigur da voi merge la vot”, intervievații au ales un răspuns, în proporție de 69%, că „sigur voi merge la vot”.

La întrebarea referitoare la candidatul pe care l-ar vota, dacă duminica viitoare ar avea loc primul tur al alegerilor prezidențiale, repondenții, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur la vot au optat pentru Mircea Geoană (independent) – 21,4%, Marcel Ciolacu (PSD) – 20,3%, Elena Lasconi (USR) – 14,2%, Diana Șoșoacă (SOS România) – 13,6%, George Simion (AUR) – 12%, Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român) – 1,9%, iar Ana Birchall (independent) ar obține 0,7%. Doar 0,4% spun că ar vota alt candidat.

Raportat la cei care și-au exprimat preferința pentru un candidat din listă și declară că vin sigur la vot, 20,5% dintre alegători ar vota pentru Mircea Geoană (independent), pentru Marcel Ciolacu (PSD) – 16% și ar alege Elena Lasconi (USR) – 12,5%, Diana Șoșoacă (SOS România) cam la fel, George Simion (AUR) ar obține 12,4%, Nicolae Ciucă (PNL) – 5,6%, Cristian Diaconescu (independent) – 4,5%, Kelemen Hunor (UDMR) -3,6%, Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român) – 2%, Ana Birchall (independent) – 0,9%, alt candidat – 1,2%.

Eroarea maximă admisă a datelor este de 3%, la un grad de încdere de 95%.

ION PREDOȘANU

P.S. CIOLACU NU-L VA VOTA PE IOHANNIS! Despre candidatul Klaus Iohannis, care va deschide lista PNL la Senat, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus: „Nu l-am votat niciodată și nici nu o să-l votez!” – (Ion Predoșanu)