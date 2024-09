Baschetbaliștii gorjeni, în Grupa C din Liga 1. Damalis, apel către români: ,,Nu suntem aici să ne distrăm”

Echipa de baschet seniori a CSM Târgu Jiu și-a aflat adversarii din prima fază a Ligii 1 de Baschet Masculin, ediția 2024-2025. Elevii lui Giannis Damalis au fost repartizați în Grupa C, din care mai fac parte CSM CSU 2 Oradea, BC CSU 2 Sibiu, CSU Ploiești, CSJ Ploiești, CSU Craiova, CSU ASE București și CSS VSK Gheorgheni.

Noua ediție a Ligii 1 va începe pe 13 octombrie, iar CSM Târgu Jiu va juca în deplasare prima etapă, cu CSU Ploiești. Primul meci pe teren propriu va avea loc pe 27 octombrie, cu CSU ASE București. CSM Târgu Jiu și-a stabilit ca obiectiv intermediar să încheie grupa în primele două locuri, care duc în faza doua a competiției. Obiectivul principal rămâne promovarea în Liga Națională. Directorul tehnic al formației, Claudiu Alionescu, s-a declarat mulțumit de tragerea la sorți, mai puțin de calendarul competițional, unul cu multe pauze.

,,S-a stabilit în sfârșit și formatul și programul Ligii 1 de Baschet Masculin. Noi am fost repartizați în Grupa C. Echipa noastră a fost cap de serie la tragerea la sorți și cred că a fost o tragere la sorți bună. Cred că am fost norocoși pentru că am evitat deplasări foarte lungi, cum ar fi fost la Iași, care are două echipe, la Brăila sau Galați.

Rămânem însă cu un calendar cu multe săptămâni de pauză, prima chiar după prima etapă, dar noi vom lua și analiza lucrurile pas cu pas. Primele două echipe se califică în faza a doua, iar acesta este obiectivul interimar din punct de vedere sportiv”, a spus Alionescu. Joi, CSM Târgu Jiu a fost învinsă, 69-80, de către CSU Sibiu (LNBM), într-o partidă amicală disputată în Sala Sporturilor din Târgu Jiu.

Antrenorul Giannis Damalis nu și-a menajat jucătorii după acest test și i-a luat în colimator pe ,,autohtoni”. Antrenorul grec a subliniat că urmează un campionat dificil, și orice sportiv trebuie să fie pregătit când i se acordă șanse. ,,Un test important pentru noi, cu o echipă bună, de prima divizie. Putem să vedem mai bine greșelile și ce avem de îmbunătățit. Suntem mulțumiți de joc, chiar dacă ambele echipe nu sunt la potențial maxim din punct de vedere fizic. Relațiile de joc sunt din ce în ce mai bune. Avem așteptări mai mari de la unii jucători români, care astăzi au venit de pe bancă și nu au fost pregătiți cum trebuie. Picioarele sunt puțin grele, pentru că ne antrenăm și la sala de forță, dar vrem să ne îmbunătățim forma fizică. Toată lumea trebuie să contribuie mai mult, obiectivul nostru este să câștigăm, nu să ne distrăm. Vom încerca să mai găsim câteva jocuri amicale, pentru că va începe mai târziu campionatul și vom vedea ce adversari vom găsi”, a declarat Damalis. Lamar Higgins a dat cele mai multe punte pentru gorjeni, 32. Au mai contribuit Khydarius Smith cu 20, Alex Berca cu 7, Modibo Dyaby cu 4 și Camil Berculescu și Andrei Bărăgan, cu câte 3.

Cătălin Pasăre