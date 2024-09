Circ! PNL acuză că la social-democrați se șpăguiesc locurile din lista pentru parlamentare. PSD îl face ,,instabil”, ,,obsedat” și ,,mic” pe Ion Iordache. USR: ,,Veți pierde această bătălie”

Ca și cum nu ar fi probleme cu adevărat grave în țară, și în județ, politicienii din Gorj au început să se încaiere, fiindcă a început bătălia pentru parlamentare. Liderii PSD și PNL reîncep, aparent, să se acuze reciproc din diverse motive, ei nefiind în stare, deși sunt la guvernare, să rezolve problema închiderii CEO și nici a pensionarilor din minerit și energie.

Ieri, liderul PNL, Ion Iordache, l-a acuzat pe liderul PSD, Mihai Weber, că este un ,,combinagiu” preocupat să ,,numere banii pentru listele la parlamentare”, decât de probleme județului pe care care social-democrații ,,îl țin blocat”. Iordache s-a referit la faptul că banii pe care i-ar număra Weber sunt șpăgile pentru locurile din lista candidaților pentru parlament. PSD a avut o reacție acidă, spunând că Ion Iordache este ,,un om mic”, ,,nu are logică” și este un ,,obsedat de bani și putere”.

Redăm mai jos, comunicatele celor doi lideri:

,,Combinațiile de la PSD Gorj care țin județul blocat”

Biroul de presă al PNL: ,,Senatorul Ion Iordache, președintele PNL Gorj, consideră că întârzierea stabilirii listelor de candidați din partea PSD pentru Camera Deputaților și Senat, are la bază combinațiile care se petrec în spatele ușilor închise. În tot acest timp, pesediștii, care trebuie să fie parteneri de guvernare, nu mai lucrează absolut deloc pentru județul Gorj, deoarece sunt ocupați cu aranjamentele pentru alegeri”, este comunicatul formațiunii, urmând și o declarație a senatorului Iordache:

„Weber, în loc să accepte să trecem la treabă și să dezvoltăm județul, stă să numere la bani. Numără la bani pentru a face listele pentru parlamentare, pe care nu le au nici până acum făcute și tot amână aprobarea acestora. Eu îl rog ca măcar până la 1 octombrie să finalizeze listele și să începem să facem treabă pentru județ. Gorjul nu mai poate aștepta după voi să vă faceți combinațiile, trădătorilor! Vă aștept să trecem la treabă!“, a spus Ion Iordache.

,,Frustrările omului mic ajuns în funcții demască adevărata sa față și preocupările reale!”

Biroul de presă al PSD: ,,Umilit de gorjeni la alegerile locale din 9 iunie, dar și de conducerea centrală, după ce PNL Gorj a obținut un rezultat lamentabil, mai slab ca niciodată, în ciuda angajamentelor făcute în fața liderilor partidului că va câștiga cele două municipii din Gorj, Consiliul Județean etc., Ion Iordache continuă penibilul său rol de tiktoker și atacă, fără noimă, Partidul Social Democrat Gorj! În loc să le explice vechilor liberali umilința suferită de la București, după ce pe listele pentru alegerile parlamentare au fost impuși oameni din afara Gorjului și mutarea sa de la Senat la Camera Deputaților (singura dovadă de luciditate, având în vedere că PNL nu mai are nicio șansă să obțină un mandat de senator în Gorj), Ion Iordache se preocupă mai degrabă de PSD Gorj și cere să vadă lista pentru alegerile parlamentare. Vizibil lipsit de logică, acesta s-a filmat în fața instituției vamale din Târgu Jiu și întreba în mod obsesiv care este componența listelor PSD pentru Parlament. Domnule Iordache, ce legătură are ,,candidatURA” cu Prefectura”?! Ce nu înțelege Iordache este că în interiorul PSD Gorj lucrurile sunt clare și transparente pentru membrii partidului. Dacă el nu cunoaște componența celor două liste, este pentru că aceștia sunt serioși și responsabili – calități necunoscute pentru cel supranumit „senatorul de două județe”. Obsesia acestuia pentru BANI și PUTERE i-au adus până acum deservicii imense și pierderi financiare mari! Interesul lui Iordache pentru PSD Gorj nu este nou, dar s-a dovedit incapabil să facă parte dintr-o structură bine sudată și puternică. ,,Vulpea care nu ajunge la struguri spune că sunt acri!”. Instabilitatea acestuia este demonstrată și de faptul că în doar trei ani a punctat cinci partide politice.

Dacă așa știe președintele PNL Gorj să fie parte a unei coaliții, într-un parteneriat de guvernare, în mod evident a pierdut susținerea PSD Gorj.

Pentru ,,liniștea” lui Ion Iordache, conducerea PSD Gorj îi transmite că pe listele pentru Senat și Camera Deputaților nu vor figura oameni din afara județului. Liderii partidului reprezintă o voce puternică în structura centrală a PSD, iar rezultatele la alegerile prezidențiale și parlamentare din Gorj vor fi, și de această dată, în favoarea PSD!”, a comunicat formațiunea.

,,Mă duc cu oamenii în sălile de judecată”

Liderul USR Gorj, deputatul Radu Miruță, s-ar putea zice că îi aduce cu picioarele pe pământ pe liderii celor două organizații, spunând: ,,E clar: nici PNL, nici PSD nu vor să corecteze nedreptățile din nouă lege a pensiilor, inechități create tot de către ei de fapt. Folosesc doar declarații dintr-astea de dus cu preșul: analizăm, am cerut situații, căutăm… doar, doar trec alegerile și nu mai contează. Cu nedreptatea trebuie luptat până la capăt și asta voi face: voi merge iarăși cu oamenii în sălile de judecată, unde că inițiator al legii 197 care a acționat și pentru trecut, că inițiator al proiectului de corectare a proaspetei legi a pensiilor, voi argumenta pentru că justiția să ceară CCR declararea acestei bucăți de lege că fiind neconstituțională. Judecătorii mi-au dat cuvântul în procesele pe legea 197, mi-l vor da și de această dată. Dacă e bal, bal să fie. Nu, nu pot fi acuzat că fac asta pentru că e ajun electoral, pentru simplul motiv că același eu am făcut același lucru adesea, de trei ani, când nu era niciun scrutin electoral. Acum a venit taifunul asta PSD-PNL cu luatul contribuțiilor plătite în cazul celor cu grupe de muncă, acum trebuie luptat prin toate mijloacele. Domnilor de la PNL, fără dvs, PSD nu ar fi putut face nimic din toate aceste mizerii. V-am spus-o și cu legea 197, v-o spun și acum: veți pierde această bătălie”.

Ce-i mai unește pe PSD-iști și PNL-iști: Să-l facă senator pe Klaus Iohannis

Așa cum spuneam mai sus, departe de problemele cu adevărat grele prin care trec nevăzătorii, minerii și energeticienii, siderurgiștii, CFR-iștii, dar și oamenii din Moldova ale căror agoniseală a fost luată de ape, liderii PSD și PNL se zbat să-l facă pe Iohannis senator. De aceea, ei vor vota, fără să ne mai mirăm, o lege specială pentru un singur om: Klaus Iohannis. Acestuia, NATO și UE i-au închis ușile în nas, nepricopsindu-l cu nicio funcție. Ca să nu rămână fără job, el are toate șansele acum, grație PSD și PNL; să devină senator pe listele PNL-ului, în ciuda celor 10 ani în care Iohannis nu s-a remarcat prin nimic în afara talentului remarcabil ca prin orice mijloace și cu oricare ocazii, să toace zeci de milioane de euro din buzunarele românilor.

M.C.H.