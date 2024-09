Babasha cântă la Balul Bobocilor de la CNET Târgu Jiu

Balul Bobocilor, ediția 2024, al elevilor de la Colegiul Național ,,Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu se anunță a fi o seară de neuitat cu tematică retro și un show incendiar al artistului Babasha!

După succesul de răsunet din anii anteriori, Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu Jiu revine în forță cu o nouă ediție explozivă a Balului Bobocilor. Anul acesta, pe 21 noiembrie, începând cu ora 18:30, elevii și invitații lor vor fi transportați într-o atmosferă retro, vibrantă, inspirată de stilurile muzicale și estetice ale anilor ’70 și ’80. Pregătiți-vă pentru o seară plină de culoare, dans și distracție!

Artistul serii: Babasha

Unul dintre cei mai apreciați artiști din peisajul muzical actual, Babasha, va ridica atmosfera la cote maxime. Cu un stil unic și energie debordantă, Babasha promite un spectacol care va face din Balul Bobocilor 2024 un eveniment memorabil. Publicul va fi purtat într-o călătorie muzicală electrizantă, plină de vibe-uri pozitive.

Biletele – număr limitat!

,,Biletele, în valoare de 75 de lei, vor fi disponibile în curând, într-un stoc limitat. Așadar, rămâneți cu ochii pe anunțurile noastre pentru a vă asigura locul la acest eveniment unic. Grăbiți-vă, pentru că locurile sunt limitate și se vor epuiza rapid! Accesul este interzis minorilor sub 14 ani, iar organizatorii subliniază importanța respectării regulilor de conduită pe durata evenimentului. Acest eveniment este creat cu scop de entertainment, iar orice conflict va duce la evacuarea din locație a celor implicați”, anunță echipa de organizare.

Balul Bobocilor CNET 2024 va depăși toate așteptările, oferind o experiență plină de stil, muzică și voie bună. Aceasta este ocazia perfectă pentru toți participanții de a se deconecta și a se bucura de o noapte retro plină de distracție și amintiri de neuitat.

,,Alegerea lui Babasha ca artist principal a fost făcută în urma unui vot unanim al echipei noastre de organizare. Babasha este, la ora actuală, un artist în vogă, ascultat și îndrăgit de foarte mulți tineri. Într-adevăr, stilul manele abordat de artist este unul controversat, dar, ca orice lucru ce ține de preferințele unei generații, vor exista persoane care nu vor înțelege această alegere, deoarece, până la urmă, muzica este o formă de artă subiectivă, iar consumul acesteia este o alegere personală. Pentru cei care îl îndrăgesc – și suntem convinși că sunt foarte mulți, deși nu toți vor putea participa, deoarece numărul de bilete este limitat – acest eveniment va fi cu siguranță unul mult așteptat. Vrem să vă spunem că, în primele 48 de ore de la începutul promovării acestuia pe canalele de social media, s-au adunat peste 5.000 de aprecieri pozitive. Din câte știm noi, acesta este oarecum un record pentru acest tip de evenimente din Târgu Jiu. Desigur, au fost și comentarii mai răutăcioase – fiecare are dreptul la propria opinie, iar acest lucru, libertatea de exprimare, reprezintă una dintre valorile în care noi credem, atât ca oameni, cât și ca elevi ai CNET. Valorile adevărate și învățăturile pe care fiecare dintre noi le-a dobândit pe parcursul acestor ani, ne vor sprijini cu siguranță mai departe în viața noastră de adult. Aceste valori nu sunt nicidecum rezultatul evenimentelor artistice la care am participat, ci sunt în întregime meritul dascălilor și al părinților noștri, cărora le suntem recunoscători. Nu în ultimul rând, am dori să vă spunem că acest eveniment a reprezentat un efort enorm din partea noastră, un efort pe care ni l-am asumat cu drag. Puteți înțelege că nu este ușor, vorbim despre un artist în vogă, cu un onorariu pe măsură, ceea ce pune o presiune asupra organizatorilor, a celor care și-au asumat responsabilitatea acestui eveniment. Suntem convinși că evenimentul va fi unul memorabil, o seară pe care toți cei care vor participa și-o vor aminti cu drag. Mulțumim conducerii CNET, dascălilor, sponsorilor si tuturor celor care au fost alături de noi, ne-au sprijinit și au făcut posibil acest eveniment. Vă așteptăm alături de noi!”, este mesajul transmis de echipa de organizare a CNET Târgu Jiu.

Echipa Gorjeanul