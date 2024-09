Dunărea nu va crea probleme la Porțile de Fier!

Deși râurile din Gorj continuă să rămână la un debit scăzut, chiar spre zero, în ciuda ploilor din ultima vreme, autoritățile așteaptă acum ca Dunărea să atingă cote pe care nu le-a mai avut în ultimele luni din cauza secetei. Precipitațiile abundente din Austria și Cehia au dus la creșterea debitului fluviului, la Budapesta fiind luate măsuri pentru a preveni eventuale inundații. La noi Hidroelectrica transmite că barajul de la Porțile de Fier 1 va prelua tot debitul și, ca urmare, nu vor fi probleme pentru localitățile aflate în aval, mai ales că râurile din țara noastră nu au ajuns încă la debitele normale pentru a contribui și ele la o creștere a volumului de apă al fluviului. „Debitul estimat în perioada imediat următoare pentru zona Porțile de Fier nu este unul excepțional, ci corespunde cantitativ cu debitul mediu al lunii aprilie în anul mediul hidrologic, situație pentru care nu sunt necesare pregătiri tehnice deosebite. După o perioadă secetoasă, în care debitul Dunării era extrem de scăzut cu câteva zile în urmă, societatea se pregătește pentru optimizarea producției și valorificarea aportului hidrologic prognozat. În plus, pentru această, în această perioadă se finalizează lucrări de mentenanță planificată la centrala hidroelectrică Porțile de Fier I, lucrări care vor crește gradul de disponibilitate al hidroagregatelor. Asigurăm publicul că Hidroelectrica monitorizează cu atențe sporită debitul fluviului Dunărea, în acest sens fiind constituit un grup de lucru la nivelul societății. Menționăm că viiturile sunt fenomene naturale frecvente, iar societatea are proceduri specifice pentru situații de urgență și un mod de acțiune prestabilit pentru diverse scenarii, personalul fiind periodic instruit în acest sens.

Debitele actuale nu impun intrarea în regim de ape mari. Modul de exploatare se face în conformitate cu reglementările în vigoare și modului de colaborare statutat cu partenerul sârb”, a transmis Hidroelectrica.

Gelu Ionescu