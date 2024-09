CSM Târgu Jiu rămâne lider în L4

Trei echipe au rămas cu maximum de puncte după runda a treia din Liga a IV-a gorjeană. Deși au încasat primul gol din campionat, fotbaliștii de la CSM Târgu Jiu sunt, în continuare, lideri în clasament datorită golaverajului. Trupa lui Mario Găman a obținut o victorie concludentă pe teren propriu, 6-1 cu Internațional Bălești. Unirea Țînțăreni este pe locul doi după succesul categoric de la Bumbești-Jiu, iar CSC Negomir completează podiumul. Scorul etapei a fost realizat de fosta campioană CSO Turceni. În weekendul trecut au avut loc și primele meciuri din Liga 5. După numărul de goluri marcate, jucătorii gorjeni își doreau cu ardoare reluarea campionatelor. Cele mai multe reușite au fost consemnate la Godinești: 11.

Liga 4, Etapa 3

CS Petrolul Bustuchin 1 – 0 CS Minerul Motru 2008

CS Parângul Bumbești-Jiu 0 – 3 CS Unirea Țînțăreni

CS Știința Drăguțești 1 – 1 CS Minerul Mătăsari

CSO Tismana 1 – 0 CS Petrolul Stoina

FC Petrolul Țicleni 1 – 2 CSC Negomir

AS Jupânești 0 – 6 CSO Turceni

CSM Târgu Jiu 6 – 1 CS Internațional Bălești

AS 7 Noiembrie Costești 2 – 3 CS Vulturii 2 Fărcășești

CS Gilortul 2 Tg Cărbunești 0 – 1 CS Jiul Rovinari 2016

Liga 5 – Seria 1, Etapa 1

AS Triumful Borăscu 4 – 3 CS Dumbrava Câlnic

AS Foresta Văgiulești 2 – 2 AS Viitorul Brănești

AS Unirea Bolboși 5 – 2 AS Unirea Dragotești

AS Știința Godinești 9 – 2 AS Viitorul Plopșoru

Liga 5 – Seria 2, Etapa 1

AS FC Dănciulești 0 – 2 AS Prigoria

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 1 – 2 AS Scoarța

AS Gilortul Bengești 3 – 2 AS Bradul Polovragi

AS Avântul Baia-de-Fier 3 – 2 AS Stejari

Cătălin Pasăre