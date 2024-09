Ca la noi, la nimeni – Incendiu în Parlament, inundații în Moldova !

Motto: „Guvernele și inundațiile: Către liman, așa au spus,/ Să ne conducă le e scopul./ Dar nu-i ajută Cel de sus/ Căci iată, după ei… potopul.” – Epigramă de Ioan Roșca

E drept că Jandarmeria Română, instituția care asigură paza Parlamentului României, nu are în competența sa și intrarea, pe unde vin tot felul de turiști, ci doar o parte a clădirii unde-și fac veacul deputații și senatorii incapabili să ticluiască legi bune, dar nici regulamente pe care să fie obligată Jandarmeria să le respecte. Și cum ziua de marți – cea cu trei ceasuri rele rău de tot – s-a arătat a fi un fel de Ziua porților deschise, la Parlamentul României, iată că s-a produs un pocinog de mai mare rușinea pentru țară!

INCENDIATORUL A DAT FOC ȘI S-A FĂCUT NEVĂZUT! Un individ a pătruns la parterul Parlamentului României, cu un recipient în care avea benzină. Și dacă tot nu-i niciun fel de control la intrare, nemernicul a stropit cu benzină mai mulți oameni, a dat foc și apoi s-a făcut nevăzut. Jandarmii se scuză, pe bună dreptate, că în acea zonă nu au voie să intervină. Așa că au mai trecut vreo 10-15 minute până au venit pompierii și abia mai apoi reprezentanții Poliției Române. Nemernicul i-a lăsat pe toți mască și cu buza umflată și, cum ziceam, s-a făcut nevăzut. L-au tot căutat pe individ prin holurile Parlamentului, timp în care fumul a ajuns la etajele superioare. Mai apoi, au început să scotocească parcurile din împrejurimi, începând cu Parcul Izvor, și prin stațiile de metrou apropiate. Au intrat cu toții în panică – jandarmi, pompieri și polițiști -, așa că prinde orbul scoate-i ochii!

ȘI DACĂ ATACATORUL ERA TERORIST? Între timp, atacatorul a ieșit, desigur, nestingherit din Palatul Parlamentului, în vreme ce focul continua la parterul clădirii. Au fost evacuate 300 de persoane, iar la ora când aștern aceste simple note atacatorul nu a fost încă prins. Ne-am făcut de râsul curcilor și de râsul Europei, iar toată săptămâna accesul în Palatul Parlamentului este blocat. Inclusiv pentru parlamentari. Iar de turiști nici nu mai poate fi vorba! Ancheta continuă, se audiază martori dar nimeni nu pote răspunde la întrebarea „dacă atacatorul era vreun terorist?”

INUNDAȚIILE SE EXTIND ÎN GALAȚI, VASLUI, IAȘI ȘI BACĂU. Revenind la groaznica soartă a oamenilor din localitățile inundate, ei bine – dar mai degrabă rău! – codul galben de ploi, vijelii continuă în mai toate județele din sudul Moldovei. Inundațiile au distrus peste 6.000 de case și altele nici ele nu mai pot fi reparate. Oamenii se plâng că au trudit prin străinătate să-și facă un loc al lor unde să locuiască și să-și aștepte bătrânețile, dar puhoaiele le-au luat toată agoniseala vieții lor.

Am vorbit ceva mai sus despre cele 6.000 de case distruse, dar numărul lor este cu mult mai mare. S-au numărat mai ales cele distruse în județul Galați, dar nici în județul Vaslui situația nu este mai bună!

În plus, oamenii din localitățile calamitate se plângeau că nu a venit nimeni să le dea o felie de pâine și un pahar cu apă. Un om ajuns la senectute se tânguia că dacă nu ar avea o fată la Galați, care-i mai aduce și ea, când poate, ceva de mâncare și niscaiva apă potabilă nu știe ce s-ar face. Dinspre autorități, până marți, nu venise niciun ajutor!

La Murgeni, un orășel din județul Vaslui, apa a intrat și în blocuri, iar apartamentele aveau marți încă apă de un metru. Județe calamitate mai sunt Iași și Bacău, dar de pe acolo nu avem vești. Vești bune, în niciun caz!

ION PREDOȘANU

P.S. ROXANA MÎNZATU, VICEPREȘEDINTE EXECUTIV AL COMISIEI EUROPENE ȘI COMISAR EUROPEAN. Marți, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că europarlamentara social-democrată Roxana Mînzatu va deține o funcție de vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, dar va fi și Comisar European pentru Oameni, Competențe și Pregătire. Astfel, Roxana Mînzatu va gestiona fonduri în valoare de peste 235 de miliarde de euro! (Ion Predoșanu)