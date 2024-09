Firme din Gorj, executate silit de ANAF

Bunurile a patru societăți comerciale din județul nostru fac obiectul unei proceduri de licitație ce va avea loc săptămâna viitoare, la sediul din Târgu Jiu al Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Gorj.

Deoarece nu și-au achitat creanțele către bugetul de stat, mai multe firme din Gorj sunt acum executate silit de finanțiști. În acest sens, Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice din cadrul AJFP Gorj organizează marți, 24 septembrie 2024, de la ora 11:00, o licitație pentru vânzarea mai multor bunuri care aparțin societăților în cauză. Prima vizată este o firmă cu sediul fiscal pe Calea Eroilor din Târgu Jiu, la licitație fiind scoasă pentru a patra oară, de această data cu un preț diminuat, o mașină automată de sudare pe două părți WDH 1100 PRO, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, de 39.317 lei. De asemenea, de la o altă societate cu sediul în Polata, al cărui bun constituie obiectul procedurii de licitație, pentru a doua oară, este scoasă la vânzare o mașină universală pentru tâmplărie, la prețul de pornire de 3.000 lei.

De altfel, o altă firmă care a derulat activități în sectorul brutărie-patiserie, este executată silit, reîncercându-se vânzarea pentru a patra oară a următoarelor bunuri situate în Rovinari: ,,Cuptor patiserie electric, model ZECHELI 3C-47, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 18.388 lei; Malaxor patiserie modular – 2 bucăți, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 4.184 lei/bucata; Cuptor electric ,,NERONE” 10 tăvi, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 9.865 lei; Frigider dulap refrigerare 1 ușă 72x82x210, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 2.861 lei; Frigider tip masă 3 uși, 179x70x87, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 2.508 lei; Masă de lucru inox cu rebord 160x70x87 cm, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 679 lei; Cuptor tunel electric, model C40, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 17.724 lei; Friteuză mod FPR BECKERS 16LT, model FRI01552, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 3.128 lei; Hotă de perete cu loc pentru motor 250x90x50 cm, model “GROSS METAL“, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 1.272 lei; Cântar electronic verificare DESIS, model DESIS T28.15, 15 kg, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 361 lei; Vitrină caldă model Evokhot 150-TECNODOM-2 bucăți, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 4.522 lei/bucata; Malaxor aluat 50LT trifazat 2V cuva detașabilă, model Astra 50.2V, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 2.148 lei; Dospitor, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 1.810 lei; Arzător butan gaz, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 1.545 lei”. Totodată, ultima societate inclusă în procedura de licitație organizată de Fiscul gorjean are scoase la vânzare, pentru a doua oară, pentru recuperarea datoriilor următoarele bunuri: Betonieră Syntesi, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 3.060 lei; Excavator tip Koparka GC100, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 36.005 lei; Generator Stager, tip FD9500E, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 1.605 lei; Linie fabricat cuie MCC 4-5, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 15.640 lei; Riglă vibrantă MMD-3, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 1.848 lei; Mașină de tencuit Small 50 EVO+ kit tencuială, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 22.584 lei; Buldoexcavator Fiat Kobelco, an fabricație 2002, la prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, 67.575 lei.,,Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pasaport; declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul”, se arată în anunțul publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Izabella Molnar