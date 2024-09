Andrieș, mulțumit în ciuda înfrângerii cu CSM București: ,,Ne-am luat la trântă cu ele”

CSM Târgu Jiu a făcut un nou meci bun, dar nu a fost suficient pentru a o învinge pe campioana CSM București. ,,Tigroaicele” s-au impus în orașul lui Brâncuși, scor 25-28, după ce au avut o tresărire de orgoliu în finalul primei reprize. Conduse de Gilda Simao, din nou cea mai bună marcatoare a amfitrionilor, cu 11 goluri, elevele lui Liviu Andrieș au jucat cu tupeu împotriva adversarelor mult mai bine cotate și au aprins imaginația suporterilor de la Sala Sporturilor, la 12-8. Cristina Neagu, ovaționată la scenă deschisă înainte și după partidă, a fost introdusă pe parchet când formația sa alerga după egalare, și a contribuit la revirimentul bucureștencelor. Totuși, greșelile din ofensiva gorjencelor și câteva decizii eronate ale brigăzii de arbitri au ajutat-o pe echipa din capitală să intre în avantaj la cabine, 13-15. Văzând că nu e de joacă, fetele Hellei Thomsen s-au dus la șase goluri în repriza secundă, 17-23, dar gorjencele au continuat să stea în coasta campioanelor, chiar dacă nu s-au apropiat la mai mult de trei goluri. Acest lucru a fost remarcat și de antrenorul Liviu Andrieș, care a considerat că prestația de miercuri a fost mult peste ceea ce a arătat CSM la Craiova. Antrenorul principal a mulțumit și fanilor, lucru pe care l-au făcut și oficialii adversarilor.

,,Ne-au lipsit anumite momente ale jocului, atunci când am făcut niște greșeli pe care nu trebuia să le facem, dar în comparație cu meciul de duminică, de la Craiova, astăzi am arătat mult mai bine. Asta le-am spus și fetelor în vestiar după meci. De ce așa o schimbare totală de la un meci la altul. Bine, e normal să te motivezi cu cea mai bună echipă din țară, cu cele mai bune jucătoare, chiar din lume, Cristina Neagu fiind un exemplu. În meciurile care ne interesează presiunea este destul de mare și intervin acele greșeli care ne trag în jos, iar acele momente sunt greu de gestionat. Probabil acea perioadă din finalul primei reprize și începutul reprizei secunde a fost momentul cheie, dar chiar și așa am revenit în joc, am ajuns la două-trei goluri de ele. Au fost acele momente cu decizii mai puțin inspirate în atac, dar și anumite decizii ale celor două arbitre, ca o părere personală, care au făcut să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Nu trebuie să dăm vina pe arbitraj, este total vina noastră pentru această înfrângere, dar trebuie să gândim pozitiv și să spunem că astăzi ne-am luat la trântă cu ele și cred că am făcut-o mai bine decât în meciul cu Rapid București.

Toată echipa s-a ridicat astăzi la nivelul celor de CSM București și le felicit. Le mulțumim suporterilor care au venit alături de noi, ținând cont de ora la care s-a jucat. Chiar și antrenoarea de la CSM București a venit să ne felicite pentru ceea ce s-a întâmplat în sală. Chiar sunt mândru de ceea ce au făcut la începutul jocului când s-au ridicat în picioare și au aplaudat-o la scenă deschisă pe Cristina Neagu, una dintre cele mai emblematice jucătoare. Merită acest lucru, iar modul în care s-au comportat suporterii arată că iubitorii de handbal din Târgu Jiu cunosc foarte bine fenomenul handbalistic. Îi așteptăm în continuare alături de noi”, a spus Andrieș după meci.

CSM TÂRGU JIU: Ljubica Glendza Nenezic, Amandine Balzinc, Andreea Chetraru – Bianca Ștefania Chiriță, Oana Maria Bucă, Helena Gilda Simao 11g, Alexandra Maria Gavrilă 3g, Yevheniia Levchenko 1g, Ira Zinatullina 5g, Andreea Chiricuță, Ana Maria Lopătaru 3g, Florenţa Dumbrăvean, Iuliia Andriichuck, Marija Petrovic 1g, Ana Cătălina Ciolan 1g. Staff-ul tehnic: Liviu Andrieș (antrenor pricipal), Andrei Enache (antrenor secund), Gore Albici (antrenor cu portarii), Petre Tocaru (maseur), Marcel Dobre (fizioterapeut) și Filip Cîrciumaru (kinetoterapeut).

Liga Florilor MOL va lua pauză pentru acțiunile echipei naționale. Etapa viitoare, pe 6 octombrie, CSM Târgu Jiu va juca în deplasare, cu Minaur Baia Mare.

Cătălin Pasăre