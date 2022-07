Ca la noi, la nimeni – Îndemn la strânsul curelei!

Motto: „Noi și guvernanții //De nevoi, mereu, ne-am plâns,/ Sărăcia se întinde,/ Noi cureaua tot am strâns,/ Dar pe ei de-abia-i cuprinde,//.”

Epigramă de Corneliu Costăchescu

Nu avem motive să fim prea veseli și optimiști, după câte ni se-ntâmplă în toiul aceste luni a lui Cuptor, caniculară și bezmetică în același timp. Suntem în al cincilea an de secetă pedologică și nu sunt șanse să scăpăm de ceastă nenorocită de secetă nici în 2022.

ARMATA, PREGĂTITĂ SĂ INTERVINĂ. La inițiativa primului ministru Nicolae Ciucă, dată fiind gravitatea situației, s-a înființat o Celulă de criză organizată de Departamentul pentru Situații de Urgență, care s-a întrunit pentru prima dată joi. Și s-a decis că Armata este pregătită să intervină în zonele grav afectate de caniculă.

COD GALBEN ȘI INCENDII. Joi, am avut Cod galben de caniculă în Capitală și în 12 județe. În București, a fost o căldură de-a dreptul sufocantă, iar în vestul țării, în Bihor s-au înregistrat la nivelul asfaltului, chiar temperaturi de 54 grade Celsius, pe alocuri chiar 80 de grade Celsius.

În județul Timiș, temperaturile au fost deosebit de ridicate care au condus la incendii pe o suprafață de peste 30 de hectare. Un alt incendiu uriaș s-a produs și în județul Iași, unde vântul împrăștia focul de la orice scânteie!

În vremea aceasta, neobositul ministru al Agriculturii, Petre Daea, merge dis-de-dimineață și inspectează culturile fermierilor care cer cu disperare declararea stării de calamitate. Om care respectă legile țării și ale agriculturii, ing. agronom Petre Daea nu se grăbește să le dea fermierilor un răspuns afirmativ privind starea de calamitate. În schimb, promite că va lua toate măsurile pentru micșorarea efectelor grave ale cumplitei secete.

Totodată, ministrul Petre Daea discută cu oamenii de pe șantierele de irigații și vrea ca anul viitor să nu ne mai prindă descoperiți în ceea ce privește posibilitate irigării.

BUBUIE PREȚURILE. Prețurile alimentelor agricole au crescut în anul 2021 cu 37% și vor crește cu încă 23% în anul 2022, pe fondul majorării generale a costurilor asociate combustibilior, electricității și îngrășămintelor. Cum s–ar spune, prețurile bubuie și nu se întrevăd șanse ca ele să se oprească.

Vin vremuri grele!

CANICULA, DE NEOPRIT. Joi, am avut Cod Galben în Banat, Crișana, Oltenia, sud-vestul Transilvaniei și al Munteniei. Dacă joi am avut temperaturi caniculare, cu temperaturi maxime la umbră de 35-37 de grade Celsius, de azi și până sâmbătă acestea vor tot crește. Cum spuneam, vremea a fost caniculară joi, iar până sâmbătă temperaturile vor tot crește, existând posibilitatea apariției unor zone cu Cod portocaliu, ori chiar Cod Roșu!

Ion Predoșanu

P.S. Infectările cu SarS – CoV -2 au început iarăși să crească, mai ales în județele Timiș și chiar în Gorj (Ion Predoșanu)