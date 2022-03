Ca la noi, la nimeni – Atacată pe toate fronturile, Ucraina rezistă după 15 zile!

Motto: „Optimismul perpetuu este un multiplicator de forță.”

Colin Powell

Acest moment greu prin care trece Ucraina, cea invadată de Armata Roșie a Federației Ruse, pare că nu se mai termină. Și, oricum, după 15 zile de atacuri furibunde – pe toate fronturile – eroicul popor ucrainean rezistă. Normal, acest moment greu necesită unitate, iar poporul ucrainean dă dovadă cu prisosință de unitate și de eroism.

ACTORUL ÎNFRUNTĂ DICTATORUL. Cine credea că actorul de comedie Volodimir Zelenski, devenit Președinte al Ucrainei, după ce jucase și într-un serial rolul președintelui, după care l-a învins în alegeri democratice pe contracandidatul său Petru Poroșenko – bun vorbitor de limba română – nu va fi un foarte bun președinte de țară s-a înșelat. Așa cum s-a păcălit Vladimir Putin, fost spion sovietic în fosta Republică Democrată Germană, apoi Director al FSB (moștenitoarea KGB!) atunci când a stabilit o strategie proastă de atacare a Ucrainei cu o armată de recruți – tineri de 20-21 de ani – cam neinstruiți, carne de tun ca și nevinovații civili ucraineni.

CUM NE-A SCĂPAT DEJ DE ARMATA ROȘIE? „Dezinformarea” – cea mai teribilă armă dintotdeauna a rușilor, sovietici sau nu – a lansat motivul ilogic al atacului mișelesc: cică la putere în Ucraina ar fi niște naziști și inamici ai poporului rus. Care, după cum bine știm din istorie, și nouă românilor „libertate ne-au adus”. Încât abia am scăpat de ei, adică de Armata Roșie, după ce liderul comunist al României de atunci, Gheorghe Gheorghiu-Dej, l-a îmbătat pe secretarul general al PCUS și președinte al URSS, ucraineanul Nichita Sergheievici Hrușciov, într-o cramă la Lechința, județul Bistrița Năsăud, care beat fiind a semnat retragerea Armatei Roșii din România!

AȘAZISELE NEGOCIERI PENRTU OPRIREA RĂZBOIULUI DIN UCRAINA. Ca să credeți ce i-a mai fătat mintea criminalului Putin. Care confirmă vorbele înțelepte ale lui Harry Ross: „Războiul este capodopera marilor măcelari”.

În vreme ce el, adică măcelarul Putin, promisese negocieri de pace între miniștrii de Externe: Dimitri Kukleba, din partea Ucrainei, și, respectiv, Serghei Lavrov, din cea a Federației Ruse, în Antalia, sub medierea președintelui Turciei Erdogan, negocieri ce au avut loc joi, fără niciun rezultat, el ataca pe mai departe orașele mari și mici, dar și satele din Ucraina.

În orașul Mariupol, rusnacii au bombardat blocuri de locuințe, dar au făcut praf și pulbere și dintr-o maternitate. La fel, tot joi, au continuat bombardarea Harkovului, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, important centru industrial și universitar (cu nu mai puțin de 20 universități!).

Serghei Lavrov, de 18 ani ministru de Externe al Federației Ruse, a vorbit la negocieri 50 de minute. Un discurs demagogic și cinic. A inventat că Ucraina ar fi atacat Federația Rusă și a pus, ca și Putin, condiții inacceptabile pentru un stat suveran și independent.

La conferința de presă, vulpea bătrână într-ale diplomației și relelor făcute de ruși prin Georgia, Armenia a inventat ceva: „Nu am informații, dar vă spun că Pentagonul a produs arme biologice în Ucraina. Dacă au făcut așa ceva, să răspundă”.

Aberații după aberații.

ION PREDOȘANU

P.S. RĂZBOIUL HIBRID. Panica indusă în rândul populației României că vom rămâne fără combustibili este parte a războiului hibrid. Așa se explică cozile la benzinării, creșterea artificială a prețurilor la benzină și motorină la pompe. Joi, prim-ministrul Nicolae Ciucă a trimis Corpul de control, dar și ANAF: Consiliul Concurenței și ANPC au intervenit cu amenzi zdravene și cu confiscarea banilor furați din buzunarele șoferilor (Ion Predoșanu)