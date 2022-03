Ca la noi, la nimeni – Adio Stare de alertă, urmează Starea de criză!

Motto: „Oricine poate face față unei situații de criză, viața de zi cu zi în schimb ne dă gata”

Anton Pavlovici Cehov

Cam de prin anul 2020, imediat după ce pandemia cu virusul Sar-Cov – 2 a pus stăpânire pe România, am avut o scurtă Stare de urgență, iar apoi am intrat în Stare de alertă, care-a tot fost prelungită – în mod cu totul și cu totul ilegal, adică neconstituțional. Perioadă lungă, din moment ce abia azi scăpăm de Starea de alertă, timp în care s-au comis tot felul de încredințări directe – fără licitație, adică – și o groază de indivizi s-au îmbogățit pe seama omului simplu, a plătitorilor de taxe și impozite cum ar veni.

CÂTE CEVA DESPRE STAREA DE CRIZĂ. Starea de criză nu va avea efecte asupra populației, ci mai degrabă se referă la decizii de securitate și apărare națională.

Dar vom intra în Starea de criză, pe care o pregătește Guvernul Ciucă să o introducă în ședința de azi a Executivului. Nu înainte de a se consuma o altă ședință, cea a coaliției de guvernare: PSD, PNL, UDMR și Grupul Minorităților naționale alta decât cea maghiară.

Potrivit proiectului de lege la care a lucrat Guvernul Ciucă în ultimele zile, această situație de criză va fi instituită la propunerea ministrului Apărării, va trebui avizată de prim-ministrul în funcție și va fi intrudusă printr-o hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

CÂND VA FI INSTITUITĂ? Ea va fi instituită în momentul în care, potrivit proiectului de lege, societatea se confruntă cu apariția sau iminența apariției unor incidente care subt menite să afecteze sau să pună în pericol condițiile de viață, stabilitatea politică, economică, socială sau să pună în pericol orice alte valori constituționale.

Și Parlamentul României este pregătit să adopte acest proiect de lege în procedură de urgență.

Luni, ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, a declarat: „Dacă Moscova nu va fi oprită acum, stabiliattea statelor din vecinătatea estică este amenințată”.

Inclusiv președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a spus luni că: „România nu are niciun motiv să intre într-un conflict armat.”

INDICELE ROBOR NE DĂ FRISOANE. Practic, indicele ROBOR la trei luni a explodat, ajungând la 4,25%. Ceea ce înseamnă că aceia care au credite în lei vor plăti mai mult, iar inflația va crește până la un număr cu două cifre.

Economistul și prof.univ.dr. Mircea Coșea s-a declarat alarmat de această veste: „Înseamnă o apăsare în plus, și așa inflația este foarte mare, prețurile au crescut și nu se vor opri!

Este o lovitură dură pentru românii cu credite în lei. Prudența și măsurile ce vor fi luate la nivel guvernamental sunt absolut necesare. Banii sunt din ce în ce mai puțini!”

ION PREDOȘANU

P.S. NEGOCIERI FRAGILE. Luni, de la ora 16:00, s-au reluat negocierile dintre delegațiile rusă și ucraineană. Din păcate, pretențiile Rusiei putiniste sunt absolut inacceptabile!(Ion Predoșanu)