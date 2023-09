Ca la nebuni! Casa de Pensii Mehedinți l-a pensionat pentru a doua oară pe angajatul de la ELCFU, în ziua în care a reînceput serviciul în CEO!

De-a dreptul incredibil! După ce a fost pensionat o dată, în prima săptămână din august, pentru ca la sfârșitul lunii să-i fie anulată decizia de pensionare, iată că ieri, când CE Oltenia îl reangajase pe salariatul de la ELCFU Motru, casa de pensii l-a mai pensionat o dată! Tot în baza Legii 197, așa cum primise decizia de pensionare și acum o lună.

Șoc după șoc!

Amintim că e vorba despre un angajat cu aproape 40 de ani vechime în muncă, din care, peste 34 de ani la ELCFU Motru, care muncește de la 16 ani, și care a primit șoc după șoc. Întâi – pensionat, apoi depensionat și: reangajat și iar pensionat în aceeași zi!, de deștepții funcționari de la Casa de Pensii Mehedinți. Așa ceva, chiar nu s-a mai pomenit: ,,E o nebunie. Cine să mai înțeleagă ce se întâmplă în țara asta?”, se întreabă și salariații CEO.

Reprezentanții de la resursele umane din cadrul CE Oltenia se ocupaseră, de când i-a fost anulată decizia de pensionare, să-l reangajeze pe angajatul despre care vorbim, iar ieri a revenit la serviciu, ziua în care a primit și a doua decizie de pensionare!

Incredibila situație poate face subiectul unui studiu de caz! Cum NU trebuie să funcționeze un stat. Redăm, din nou, povestea acestui salariat, despre care am relatat în ediția Gorjeanul din data de 1 septembrie:

* PSD și PNL își bat joc de angajații Complexului Energetic Oltenia

În urmă cu o săptămână și jumătate, mai mulți salariați ai ELFU din CEO s-au dus peste funcționarii Casei de Pensii Gorj, reclamând faptul că instituția similară din județul vecin, Mehedinți, a eliberat decizie de pensionare pentru un salariat de la ELFU Motru. Cei de la Casa de Pensii Gorj au pus mâna pe telefon și au sunat la Casa de Pensii Mehedinți, iar funcționarii mehedințeni au anulat decizia de pensionare dată salariatului de la ELCFU Motru, cu 38 de ani munciți în producție, la secția 1 Turceni, în vârstă de 55 de ani.

Se crease un precedent, iar toți salariații ELCFU urma să fie pensionați, cum era normal. Numai că ieri, salariatul în cauză a primit înștiințarea că i s-a anulat decizia de pensionare!

Ce se întâmplă între salariații CEO acum: nimeni nu mai are încredere în nimeni, oamenii se ceartă și se înjură unii pe alții din cauza acestor instituții care își bat joc de ei. Multora le este frică să mai spună că au primit decizii favorabile, de teamă că apoi vor fi rechemați la muncă cu decizia de pensie anulată în buzunar.

Ce spune directoarea Casei de Pensii Gorj

Directorul Casei de Pensii Gorj, Vasiliana Dafinescu recunoaște că o colegă a dumneaei a sunat la Mehedinți, urmarea fiind cea descrisă mai sus. Aceasta a declarat: ,,Am avut niște salariați de la ELCFU care au reclamat că un coleg de al lor a primit decizie de pensionare la Mehedinți. A sunat colega mea la Casa de Pensii Mehedinți și au identificat persoana în cauză. Fiecare casă de pensii are angajații proprii care stabilesc drepturile de pensii, apoi sunt alte două departamente de verificare. Noi le-am ridicat celor de la Mehedinți problema, pentru a înțelege care este situația: un grup de oameni de la ELCFU au reclamat faptul un coleg de-al dânșilor a primit decizie favorabilă. Noi, Gorjul, nu pensionăm personal ELCFU.

Noi doar am verificat dacă această informație a salariaților care au venit la noi este sau nu una adevărată. Noi nu le-am spus să anuleze decizia, le-am explicat că la Gorj nu se dau decizii de pensionare pentru ELCFU. (…) Toate trei adresele primite de la CEO cu privire la situația acestor salariați au fost înaintate forului superior, adică la Casa Națională de Pensii, iar reprezentanții CNPP au solicitat un punct de vedere de la Ministerul Muncii. Noi am cerut, în ziua in care CEO a trimis completări pe partea ELCFU, să fie supuse dezbaterii cât mai urgent, spunându-le că este un fenomen, că sute de persoane care lucrează la ELCFU așteaptă un răspuns.”

De se leagă funcționarii casei de pensii

Directoarea Casei de Pensii Gorj continuă: ,,Eu mi-am exprimat disponibilitatea de a merge cu reprezentanți de la Casa Națională de Pensii la ELCFU pentru a rezolva situația, să merg în teritoriu. Sigur, pentru oricare om este o situație neplăcută. Eu le înțeleg disperarea acestor oameni. Dar nouă ne trebuie un răspuns concret pentru ca toate casele de pensii să decidă unitar. Legea este neclară… din acest motiv e necesară o decizie a Ministerului muncii, pentru că funcționarii caselor de pensii li se poate întâmpla ca după doi ani, să vină un control și să se constate că au eliberat decizii favorabile ilegale. Nimeni nu riscă așa ceva. Ministerul Muncii trebuie să clarifice următorul aspect: obiectul de activitate al ELCFU este de transport, nu de producție”, a mai spus Vasiliana Dafinescu”, scriam în ediția de la începutul acestei luni.

În concluzie

Toți salariații din CE Oltenia care lucrează în sectorul căilor ferate uzinale (ELCFU) din Complexul Energetic Oltenia, care au primit decizii nefavorabile de pensionare, vor fi pensionați, așa cum este firesc, în baza Legii 197. Vorbim inclusiv de primul caz al unui salariat al CE Oltenia, de la ELCFU, în vârstă de 57 de ani, care a suportat tratamentul Casei de Pensii Gorj la acea dată, fiind pensionat în iulie și, tot în iulie, depensionat, și apoi reangajat de CEO.

Mihaela C. Horvath