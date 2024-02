Brutărie din Târgu Jiu, amendată și închisă. Funcționa ilegal!

În urma efectuării mai multor controale în unitățile de alimentație și nu numai, echipele de inspectori din cadrul Direcției Sanitare-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Gorj au depistat o brutărie care funcționa ilegal pe raza municipiului Târgu Jiu.

Potrivit conducerii DSVSA Gorj, unitatea cu pricina a fost sancționată și închisă. ,,Am aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 50.000 lei la o brutărie şi am dispus interzicerea desfășurării activității, pentru funcționarea fără obținerea înregistrării din partea DSVSA Gorj. Este vorba despre o brutărie care funcționa în Târgu Jiu. În plus, la fața locului s-au mai descoperit următoarele: starea de igienă era necorespunzătoare, aparatura tehnologică şi frigorifică, ustensilele şi suprafețele de lucru prezentând acumulări de murdărie şi urme de rugină; nu existau facilități pentru spălarea şi uscarea igienică a mâinilor, nu exista sursă de apă caldă; materiile prime erau depozitate necorespunzător într-un spațiu neigienizat; navetele cu produs finit erau neigienizate, mijloacele de transport erau neînregistrate şi nu erau igienizate; nu au fost efectuate analize ale produselor fabricate; nu a fost pus la dispoziție un raport de producție pentru produsele obținute în unitate”, a declarat, pentru cotidianul ,,Gorjeanul”, Florin Gorcea, directorul executiv al instituției județene.

Alte 15 sancțiuni aplicate

Totodată, în timpul controalelor efectuate de echipele DSVSA Gorj, în perioada 1-12 februarie 2024, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, reprezentând 16 amenzi în cuantum de 134.400 lei, unor operatori şi/sau persoane fizice din Godinești, Mătăsari, Motru, Polovragi, Runcu, Rovinari, Târgu Jiu, Târgu-Cărbunești. Astfel, pe lângă brutăria din Târgu Jiu sancționată cu 50.000 de lei, inspectorii au mai dispus și aplicarea următoarelor amenzi: 2 x 600 lei proprietarilor unor exploatații non-profesionale, pentru încercarea de comercializare a materialului seminal de la masculi neautorizați pentru reproducție; 1.000 lei la o farmacie veterinară, pentru eliberarea produselor medicinale veterinare fără prescripție medicală; 2 x 1.200 lei proprietarilor unor exploatații non-profesionale, pentru vânzarea de animale fără documente sanitare-veterinare și fără anunțarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit; 1.200 lei la un magazin alimentar, pentru depozitarea necorespunzătoare a unor produse alimentare (smântână expusă la temperatura mediului ambiant); 1.600 lei proprietarului unei exploatații non-profesionale, pentru sacrificarea de animale fără documente sanitare-veterinare, fără anunțarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit și fără predarea către acesta a crotaliilor auriculare, conform legislației sanitare-veterinare în vigoare; 5.000 lei la o unitate de catering, pentru depozitarea ambalajelor de transport ale produselor alimentare în condiții care pot determina contaminarea şi impurificarea acestora (nu a fost delimitat un spațiu închis destinat depozitării ambalajelor de unică folosință); 10.000 lei la un laborator de patiserie, pentru depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare: saci de făină nedistanțați față de perete; recipiente de plastic cu materii prime depozitate direct pe paviment, sectorizare neconformă – materii prime depozitate împreună cu semifabricate; echipament de stradă prezent în spațiul de producție; 10.000 lei la un restaurant, pentru ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a unor produse alimentare care necesitau etichetare suplimentară, în scopul stabilirii termenului de consum, așa cum este impus de către producător prin intermediul etichetei; la data verificării, operatorul nu deținea proceduri de bune practici de igienă și nu a întocmit un program de autocontrol pentru anul 2024; 10.000 lei la o brutărie, pentru întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, echipamentelor și ustensilelor de lucru (paviment neigienizat, cu depuneri de grăsimi, frigider cu zone degradate, recipiente neigienizate), caserole cu produse răzuite neetichetate cu data şi ora efectuării operațiunii; 10.000 lei la o altă brutărie, pentru neîntocmirea unui program de autocontrol; etichetarea necorespunzătoare a unor produse de patiserie cu umpluturi fabricate; procedurile H.A.C.C.P. necesită actualizare; 2 x 10.000 lei la două unităţi de catering, pentru desfășurarea activității de alimentație publică – catering fără a deține document de înregistrare sanitară-veterinară şi pentru siguranța alimentelor; 12.000 lei la o unitate de catering, pentru nemonitorizarea temperaturilor din spațiile frigorifice în care se depozitau alimente; nu era elaborat un program de autocontrol; nu au fost prezentate fișele de aptitudini ale personalului lucrător; a fost depistată cantitatea de 8,5 kg carne neidentificată în valoare totală de 131,75 lei, pentru care nu a putut fi demonstrată trasabilitatea, aceasta fiind pusă sub sechestru.

Izabella Molnar