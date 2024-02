Blocuri demolate la Mătăsari!

Autoritățile din Mătăsari au luat o decizie curajoasă și în premieră cel puțin la nivelul județului, aceea de a pune la pământ o parte din blocurile care nu au fost finalizate după 1989 și care au devenit un pericol pentru cei care stau în preajma lor.

Un astfel de bloc are 5 scări de locuit cu câte 20 de apartamente, unul dintre ele fiind amplasat chiar peste stradă de liceul din localitate. Pericolul ca o întâmplare nefericită să aibă loc la un moment dat era destul de mare și, din această cauză, pentru a preveni orice fel de incident, autoritățile au decis să treacă la demolarea construcțiilor care erau abandonate de ani de zile. Măsura nu a fost pe placul tuturor localnicilor, mai ales cei vârstnici fiind convinși că s-ar mai fi putut face ceva cu acele clădiri, deși de mai bine de 3 decenii acestea erau în paragină, iar în comună sunt multe alte blocuri în această stare. „Trebuiau lăsate așa cum au fost că au fost făcute pe vremea lui Ceaușescu. Ei n-au făcut nimic după moartea omului ăluia, ei doar dărâmă ce s-a făcut atunci. Și nevoie de apartamente e în continuare. Eu dacă mă duc la ei să le cer să-mi dea și mie un apartament în care să stau îmi cer chirie, dar eu nu am pensie, nu am venituri și din ce să le plătesc? Nu e bine că le-au demolat. Poate mai veneau și tineri, că sunt destui care nu au unde să stea”, a spus o pensionară. Blocurile au fost construite în perioada în care mineritul era în plină dezvoltare în tot Gorjul, iar la Mătăsari era o populație de 10.000 de oameni. Acum comuna are cu 50% mai puțini locuitori, minele sunt o amintire, iar blocurile sunt tot mai goale. „Eu m-am născut în 1965 și am lucrat în minerit, de acolo m-am pensionat. Erau vreo cinci mine de subteran și toate s-au închis. Câți oameni lucrau aici nici nu-și poate imagina tineretul din ziua de azi. Au închis minele, acum dărâmă și blocurile, se alege praful de tot. Oamenii au plecat după ce au luat ordonanța la disponibilizare, iar apoi au plecat și tinerii, care s-au dus în străinătate să lucreze”, a spus un fost miner. Utilajele care pun blocurile la pământ au un termen de șase luni pentru a face curățenie în zonă, dar în câteva săptămâni pământul va fi eliberat de orice „sarcini”. Aici ar urma să fie amenajate spații verzi, viceprimarul localității, Dorin Ionescu, spunând că în comună există locuințe care să fie puse la dispoziția celor interesați. „Se va căra moluzul, va fi amenajat terenul în câteva săptămâni și va rămâne spațiu liber. Nu aveam soluții de a face ceva cu aceste blocuri. Pentru spații de locuit nu e cazul pentru că nici nu era nevoie și nici construcțiile în sine nu erau sigure. Expertiza a arătat că aveau structura degradată și nu mai puteau fi amenajate apartamente aici. Asta era singura soluție. Avem spațiu locativ, mai avem în plan să amenajăm alte două scări de bloc, numai solicitări să fie și rezolvăm orice cerere. Avem blocuri la care am pus acoperiș, nu au structura degradată și acolo vom continua să amenajăm alte apartamente”, a explicat viceprimarul.

Gelu Ionescu