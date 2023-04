Blocul de locuințe sociale din Bumbești Jiu, realizat după ureche! Măsuri de remediere și sancțiuni

Autoritatea locală din Bumbești Jiu a achitat deja constructorului care realizează, după cum se vede, prost și nerespectând proiectul, deja o sumă de 17 miliarde de lei vechi pentru blocul social, fapt susținut, public, chiar de către primarul Constantin Bobaru. Banii s-au achitat în luna noiembrie iar, în mod șocant, comisia de recepție nu a văzut deficiențe în respectarea proiectului, lucru sesizat în schimb de Inspecția în Construcții Gorj, solicitată să verifica calitatea investiției. Doi cetățeni din Bumbești Jiu au cerut, în schimb, informații de interes public primăriei din localitatea, în decembrie, dar, în stilul caracteristic, edilul PSD nu a binevoit să fie transparent nici măcar când instanța de judecată le-a dat câștig de cauză reclamanților, pe fond.

Blocul de locuințe sociale va costa in jur de 50 miliarde de lei vechi, bani de la bugetul local al Primăriei Bumbești Jiu. Lucrarea a fost începută anul trecut, de către o firmă de casă a instituției publice, iar primăria s-a grăbit deja să bage in buzunarele societății nu mai puțin de 17 miliarde de lei vechi, pe lucrări care lasă mult de dorit.

Pentru a împiedica transparența în vederea utilizării banului public, primăria a refuzat să le ofere cetățenilor informații legate de această investiție și chiar a impus o taxă pentru obținerea de copii ale documentelor cu caracter public, chiar și retroactiv.

Cu toate acestea, cetățenii care vor transparență nu s-au oprit aici și au apelat la instanța de de judecată și Inspectoratul in Construcții Gorj pentru a demonstra că autoritatea publică închide ochii la neregulile constructorului și ascunde informații prețioase legate de cheltuirea banului public vârât în buzunarul constructorului.

De altfel, și hotărârea legată de taxarea specială a informațiilor de interes public, nr.19 din 23 februarie 2023, a fost atacată în instanță de către cei doi cetățeni care cer public transparență la Primăria Bumbești Jiu. Grav este, în acest sens, chiar răspunsul primit de la Inspectoratul in Construcții care atestă că lucrarea este realizată după ureche, nerespectând proiectul, motiv pentru care s-a cerut oficial repararea deficiențelor și aplicarea de sancțiuni.

De altfel, firma de construcții a fost prinsă pe picior greșit în privința utilizării unor materiale rezultate din demolări/recuperări, fapt care nu era prevăzut în proiectul inițial privind realizarea acestui bloc social din Bumbești Jiu. Constructorul, în acest caz, este același care a prestat și pentru locuința fiului primarului de Bumbești Jiu, vilă care a crescut ca în povești și în actele proprietăților, de la 5 miliarde, la 11,1 miliarde de lei vechi. Primarul Bobaru a menționat public că vila nu este imensă și are doar ,,câteva camere” în ciuda suprafeței generoase de 354 de mp utili, 450 mp desfășurați și o piscină de dimensiuni mari. Așteptam declarația de avere a primarului Bobaru și a familiei fiului său, pentru a vedea cum s-au acoperit, în acte, proprietarii vilei care costă 11,1 miliarde de lei vechi.

A.STOICA